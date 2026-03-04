Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Süper Lig'deki Antalyaspor maçının ardından Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK karşılaşmasında da hastalığı sebebiyle takımının başında yer alamayacak.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna dair yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamayan İtalyan teknik adamın son durumu belli oldu. Tedavisi İstanbul'da devam eden 40 yaşındaki çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada da saha kenarında takımını yalnız bırakacak.

Domenico Tedesco

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü de, Domenico Tedesco'nun ağır bir enfeksiyon geçirmesi nedeniyle tedavi sürecinin devam ettiğini paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle:

"Teknik direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.

Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır."

