F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kaybedilen puanlar sonrası olumlu bakış açısını değiştirmedi ve oyuncularına moral verdi.

Avrupa’dan vedaya ve ligde yara alınmaya rağmen pozitif bakış açısını sürdüren İtalyan çalıştırıcı “Mazeret üretmeden kalitemizi gösterip savaşmalıyız” diyor

"BİTEN BİR ŞEY YOK"

Kanarya’da her şey iyi güzel giderken bir anda hava değişti. Avrupa Ligi’ne acı ve gururlu bir şekilde veda eden Fenerbahçe devamında ligde de üst üste yaralar aldı. İki maçtaki 4 puanlık kayıp camiada hayal kırıklığına neden olurken teknik direktör Domenico Tedesco, göreve geldiğinden bu yana olumlu bakış açısını değiştirmedi ve oyuncularına moral verdi. İtalyan çalıştırıcının motivasyonunda “Biten bir şey yok” vardı.

Domenico Tedesco

KUPAYI DA İSTİYORUZ

Sezon başında üç kulvarda mutlu son hedefiyle yola çıkan ve Avrupa’dan elenen sarı lacivertliler bugün kupada kritik bir sınav verecek. Gaziantep FK karşısınada tur atması için mutlak kazanması gereken Kanarya’da Tedesco “Evet eksiklerimiz çok ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kupa hedefimiz de değişmedi. Gerek kupada gerekse ligde sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Kalitemizi gösterip savaşacağız” dedi.

