BİM aktüel ürünler kataloğu 4-6 Mart 2026 listesi tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni haftada BİM raflarına gelecek indirimli ürünler arasında cam ankastre set, şarjlı süpürge, stand mikser, halı yıkama makinesi ve kişisel bakım cihazları dikkat çekiyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu 4-6 Mart 2026 yayımlandı. Her hafta uygun fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çeken BİM’de bu hafta küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine, kişisel bakım cihazlarından ev tekstiline kadar birçok indirimli ürün satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 MART

TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google Smart LED TV (75V61CG) - 40.990 TL

Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set - 15.500 TL

UP Siyah Yönetici Koltuğu - 4.950 TL

UP Gri Yönetici Koltuğu - 5.450 TL

UP Gri Şef Koltuğu - 4.950 TL

Buya Siyah Çalışma Koltuğu - 3.650 TL

Buya Beyaz Çalışma Koltuğu - 3.950 TL

UP Siyah Şef Koltuğu - 4.850 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.490 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.750 TL

Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.490 TL

Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL

Kumtel Seramik Saç Wag Maşası 749 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 590 TL

Smart Tartı 499 TL

Yumak Çeşitleri Dora 3'lü 89 TL

Kristal 3'lü Yumak 85 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 289 TL

Yastık Alezi 149 TL

Fırın Eldiveni 85 TL

Mutfak Önlüğü 145 TL

Dumanlı Çok Fonksiyonlu Şarjlı Akrobatik Araba 879 TL

Küvette Bebek 159 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

Valiz Etiketi 55 TL

Valiz Etiketi 49 TL

Pasaport Kılıfı 95 TL

Valiz Kılıfı 129 TL

Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

Kol Çantası 429 TL

Dekoratif Duvar Rafı 299 TL

Bonera Desenli Emaye Bakraç 429 TL

Desenli Emaye Saklama Kabı Seti 599 TL

Desenli Emaye Sosluk 329 TL

Muffin Kek Kalıbı 199 TL

Terra 3'lü Meşrubat Bardağı 119 TL

Cam Kase 215 cc 25 TL

Terra Su Bardağı 109 TL

Kapaklı Renkli Cam Şişe 89 TL

Desenli Kayık Servis Tabağı 149 TL

Desenli Dikdörtgen Servis Tabağı 89 TL

Desenli Makarna Tabağı 99 TL

Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Baharatlık 109 TL

Kare Cam Tatlı / Dondurma Kasesi 45 TL

Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

