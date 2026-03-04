BİM aktüel ürünler kataloğu 4-6 Mart! Ofis koltuğu, cam ankastre set, şarjlı süpürge ve daha fazlası raflara geliyor
BİM aktüel ürünler kataloğu 4-6 Mart 2026 listesi tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni haftada BİM raflarına gelecek indirimli ürünler arasında cam ankastre set, şarjlı süpürge, stand mikser, halı yıkama makinesi ve kişisel bakım cihazları dikkat çekiyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu 4-6 Mart 2026 yayımlandı. Her hafta uygun fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çeken BİM’de bu hafta küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine, kişisel bakım cihazlarından ev tekstiline kadar birçok indirimli ürün satışa sunulacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 MART
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google Smart LED TV (75V61CG) - 40.990 TL
Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set - 15.500 TL
UP Siyah Yönetici Koltuğu - 4.950 TL
UP Gri Yönetici Koltuğu - 5.450 TL
UP Gri Şef Koltuğu - 4.950 TL
Buya Siyah Çalışma Koltuğu - 3.650 TL
Buya Beyaz Çalışma Koltuğu - 3.950 TL
UP Siyah Şef Koltuğu - 4.850 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL
Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.490 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.750 TL
Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.490 TL
Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL
Kumtel Seramik Saç Wag Maşası 749 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 590 TL
Smart Tartı 499 TL
Yumak Çeşitleri Dora 3'lü 89 TL
Kristal 3'lü Yumak 85 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 289 TL
Yastık Alezi 149 TL
Fırın Eldiveni 85 TL
Mutfak Önlüğü 145 TL
Dumanlı Çok Fonksiyonlu Şarjlı Akrobatik Araba 879 TL
Küvette Bebek 159 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL
Valiz Etiketi 55 TL
Valiz Etiketi 49 TL
Pasaport Kılıfı 95 TL
Valiz Kılıfı 129 TL
Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL
Kol Çantası 429 TL
Dekoratif Duvar Rafı 299 TL
Bonera Desenli Emaye Bakraç 429 TL
Desenli Emaye Saklama Kabı Seti 599 TL
Desenli Emaye Sosluk 329 TL
Muffin Kek Kalıbı 199 TL
Terra 3'lü Meşrubat Bardağı 119 TL
Cam Kase 215 cc 25 TL
Terra Su Bardağı 109 TL
Kapaklı Renkli Cam Şişe 89 TL
Desenli Kayık Servis Tabağı 149 TL
Desenli Dikdörtgen Servis Tabağı 89 TL
Desenli Makarna Tabağı 99 TL
Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Baharatlık 109 TL
Kare Cam Tatlı / Dondurma Kasesi 45 TL
Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL