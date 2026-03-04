Ümraniye’de arkadaşının çelme takması sonucu kolu kırılan ilkokul öğrenicisi için, öğretmenin ambulans çağırmadığı iddia edildi. Okul yönetiminden şikayetçi olan aile “Okula gittiği zaman ben çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum, öğretmeni görmesini de istemiyorum" dedi.

Son yıllarda artan akran zorbalığı, hem aileleri hem de öğrencileri endişelendirirken, Ümraniye’de yaşananlar ‘Pes’ dedirtti. İddiaya göre, Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda arkadaşı kasıtlı olarak çelme takarak 7 yaşındaki E.S.G.’yi yere düşürdü. Düşen öğrencinin kolu kırıldı. Olaya ilişkin aileyi bilgilendiren okul yönetiminin ambulans çağırmadığı iddia edildi.

Yönetim hakkında şikayetçi olan baba Canpolat Gezen, yaşananlar sonrasında oğlunun korku içinde eğitimine evde devam ettiğini söyledi.

İlkokulda ‘akran zorbalığı’ iddiası: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu

“KOLU MORARMIŞ VE ŞİŞMİŞTİ”

Baba Gezen, şunları anlattı:

Oğlum okulda sınıftayken bir çocuk maalesef çelme takıyor ve oğlum düşüyor. Düşer düşmez de kolunu kırıyor maalesef. Kaldı ki çocuk o gün okula yarım kollu bir tişörtle gitmişti; yani kolunun kırıldığı ve şiştiği çok belli oluyor. Çocuk orada dakikalarca ağlıyor, bir süre sonra da öğretmeni bize haber veriyor; fakat bize haber verdikten sonra ambulansı aramıyor. Ben oraya vardığım zaman çocuğumun kolu çok fazla morarmış ve şişmişti, diğer koluyla da zaten net ayırt edilebiliyordu. Ve ağlamaktan çocuğun gözleri şişmişti, alelacele hemen acile götürdüm. Oğlum yolda giderken bana dedi ki, 'Baba ben yarım saattir ağlıyorum, öğretmen bana hiçbir şey yapmadı.' Bu çocuğun direkt kendi beyanı.

“BU OKULDAN DAVACIYIM”

Öğretmenin oğlunun kolunu görmesine rağmen ambulansı aramadığını ifade eden baba Gezen “O öğretmen bir ambulans çağırabilirdi. Benim derdim sadece kendi çocuğum değil; başka okullarda da böyle şeyler olmasın istiyoruz. Biz onlara bir can emanet ediyoruz ve veliye sadece haber verip sorumluluğu üzerinden atamazlar. CİMER'e yazdım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim dilekçelerimi verdim, bu okuldan davacıyım. Çünkü öğretmen bana sadece 'Çocuğunuz kolunu tutuyor, ağlıyor, gelin' dedi, bu kadar. 'Akran zorbalığı' diyemiyorum ama 'Bana bilerek çelme taktı' diyor" diye konuştu.

“O SINIFTA OLMASINI İSTEMİYORUM"

Oğlunun 2 ay okula gidemeyeceğini söyleyen baba Gezen “Şu anda evde, eğitimine de ara vermemiz gerekecek mecburen. Ama işte sonrasında o okulda nasıl devam edebilecek? Okula gittiği zaman ben çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum, öğretmeni görmesini de istemiyorum" dedi.

