Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 1389 işçi alımı sürecinde kura çekimi tamamlandı. Başvurularını İŞKUR üzerinden yapan adaylar şimdi asil ve yedek listelerin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Kura sonuçlarının hangi tarihte ve nereden duyurulacağı merak konusu oldu.

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işçi alımı sürecinde kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri 9 Mart 2026 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Açıklanacak listelerde hem doğrudan kura yöntemiyle atanacak adaylar hem de sınav sürecine katılacak adaylar yer alacak. Adaylar sonuçlara DSİ’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek ve isim listelerinde yer alıp almadıklarını buradan kontrol edebilecek.

1389 İŞÇİ KURASI GERÇEKLEŞTİ

DSİ tarafından gerçekleştirilen 1389 işçi alımı kapsamında başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile açık iş sayısı kadar asil aday ve asıl sayının dört katı kadar yedek aday belirlendi. Bazı kadrolarda doğrudan kura yöntemi uygulanırken, bazı meslek gruplarında ise kura sonucunda belirlenen adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak.

DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar kura sonuçlarını DSİ’nin 11. Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Bölge müdürlüklerinin sayfalarında yayımlanacak listeler üzerinden isim sorgulaması yapılabilecek.

