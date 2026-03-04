Petrol fiyatlarının Orta Doğu’daki risklerle 85 dolara yönelmesi, hedef fiyatlarda da yeni revizyonları beraberinde getirdi. Goldman Sachs, 2026’nın 2. çeyrek dönemi için ortalama Brent petrol fiyat tahminini 66 dolardan 76 dolara çıkardı. Bu arada petroldeki yükseliş, iç piyasada bu ürüne yatırım yapan fonların getirilerini de artırdı. Yılbaşından itibaren petrol destekli fonlar, yatırımcısına %25’i de aşan oranlarda kazanç sundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi — Orta Doğu’da yaşanan savaş, petrol fiyatlarında yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getiriyor. ABD’li Goldman Sachs, 2026’nın 2. çeyrek dönemi için ortalama Brent petrol fiyat tahminini 76 dolara çıkardı. Önceki tahmin, 66 dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu revizyonla birlikte tahminler de 10 dolar yukarı çekilmiş oldu.

ING tarafından yayımlanan bir raporda da petrol fiyatlarının uzun süreli arz kesintileri halinde 100 dolara çıkabileceği, en kötü senaryoda ise 140 dolar riskinin söz konusu olabileceği aktarıldı.

YENİ RİSK: ENFLASYON

Yapı Kredi tarafında paylaşılan analizde, küresel piyasalarda bütün dikkatlerin jeopolitik risklere çevrildiği belirtilerek “Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek muhtemel bir tıkanıklık, petrol piyasalarını doğrudan tehdit ediyor. Ana girdi maliyeti olan petrol fiyatlarında yaşanan artış, üreticilerin, maliyetleri tüketiciye yansıtmasıyla sonuçlanma riskine sahip” denildi.

MERKEZ BANKALARININ SINAVI

Petroldeki artışın, merkez bankaları üzerindeki etkilerine de değinilen analizde, “Mevcut durumun kalıcılığı, ABD’de faiz indirimi beklentilerini kararsızlık ve risk ortamı içinde azalabilir ya da ötelenebilir. TCMB de proaktif adımlarla gelişmelere anında şahin refleks gösterdi. Buradan hareketle 12 Mart PPK kararının temkinli olacağını öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Nomura tarafından paylaşılan analizde “Devam eden çatışmalar, birçok merkez bankasının faiz oranlarını şimdilik sabit tutması gerektiği yönünde argümanı güçlendiriyor” görüşü dile getirildi.

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

Bu arada iç piyasalarda petrol ve petrol şirketlerine yatırım yapan fonların getirilerinde de dikkat çeken artışlar yaşanıyor.

Bu kapsamda öne çıkan 4 fon ve yıl başından itibaren getirileri şöyle sıralanıyor:

Fon Kodu Fon Adı Getiri (%) AES Ak Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti %25,68 TGE İş Portföy Emtia Yabancı Fon Sepeti %16,66 PPS Phillip Portföy Birinci Serbest Fon %16,48 FBV İş Portföy Model Serbest Fon %12,17

Söz konusu fonlara bakıldığında AES, %94 ağırlığı ile petrol ETF’lerine en fazla yatırım yapan fon olarak öne çıkıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, işlem gören fonların gerçekleşmiş primlerine göre hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

