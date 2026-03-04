Antalya’da 1 yaşındaki kızına işkence ettiği güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan yabancı uyruklu anne İmane Moti, 'eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

Antalya'da 1 yaşındaki kız bebeğin, yabancı uyruklu annesi İmane Moti tarafından darp edildiği anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından açılan davada karar duruşması görüldü.

BABA ŞÜPHELENDİ, EVE KAMERA YERLEŞTİRDİ

Olay, bebeğin babası Osman Vesek'in çocuğun vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirmesiyle ortaya çıktı. Vesek'in yerleştirdiği güvenlik kamerası, evde yaşanan şiddet anlarını saniye saniye kaydetti.

Gizli kamera bebeğe öldüresiye dayağı ortaya çıkarmıştı… Vicdansız annenin cezası belli oldu

TOKAT ATTI, TERLİKLE VURDU, KOLTUĞA FIRLATTI

Görüntülerde annenin bebeğine defalarca tokat attığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anların yer aldığı görüldü. Görüntüleri izleyen baba Osman Vesek, Antalya Adliyesi'ne gelerek Fas uyruklu eşi İmane Moti hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyetin ardından gözaltına alınan anne, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bebeğin muayenesine ilişkin adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, bebeğin sol yanağında ve dudak çevresinde kızarıklıklar, kol ve el sırtında morluklar ile vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri tespit edildiği belirtildi.

Yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı ancak darp sonucu meydana geldiği, izlerin fotoğraflanarak rapora eklendiği kaydedildi. Savcılık, bebeğin kendisini savunamayacak yaşta olması, şiddetin farklı günlerde tekrar etmesi ve süreklilik göstermesi nedeniyle eylemlerin 'eziyet' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda şüpheli hakkında 'altsoya ve çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı.

KENDİNİ SAVUNDU: ÇOK PİŞMANIM

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İmane Moti, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Psikolojim bozuldu, çok pişmanım. Kızımı özledim. Ayağından tutup vurduğum için çok pişmanım. Kamera görüntülerini yaparken farkında değildim, emniyette izleyince ne yaptığımı anladım."

Baba Osman Vesek ise ailesinin uyarıları üzerine eve gizli kamera kurdurduğunu belirterek, kamera kurulmadan önce de bebeğin vücudunda kızarıklıklar fark ettiğini söyleyerek, sanığın bu izleri kendisine 'sivrisinek ısırığı' ve 'düştü' şeklinde açıkladığını ifade etmişti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Tutuklu sanık İmane Moti, 'altsoya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada pişman olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık anneyi 'eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

