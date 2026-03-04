Altın fiyatlarında son dakika! 4 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 7.290 TL ve ons fiyatı 5.155 dolardan güne başlıyor. Dünkü sert düşüş sonrası altında tepki alımları takip ediliyor. Orta Doğu’daki çatışmalar güvenli liman talebini canlı tutuyor. “Altında düşüş alım fırsatı mı” soruları da artarken; Ekonomist Kutay Gözgör 3 riske dikkat çekiyor. Fon yöneticisi Onur Altın ise seviye vererek yatırımcıları uyarıyor...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da jeopolitik risklerin tavan yaptığı bugünlerde altın fiyatlarında da sert hareketler yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününde 5.420 dolara kadar yükselen ons altın, dünkü işlemlerde 5.000 dolara kadar geriledi. Kapanış ise %-4,38 değer kaybı ile 5.088 dolardan gerçekleşti.

Savaş ortamında altın fiyatlarındaki gerileme yatırımcıları şaşırtırken, bugünkü işlemlerde ons fiyatında TSİ 06:15 itibarıyla 5.155 dolara yakın denge arayışı öne çıkıyor.

4 MART 2026 ALTIN FİYATI

Onstaki hareketlilik gram altında da sert fiyatlamaları beraberinde getirdi. Spot piyasada işlem gören 4 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.290 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da hafta başında en yüksek 7.660 TL’yi test etmiş, dün ise en düşük 7.066 TL’ye kadar gerilemişti. Dikkat çeken bir hareketlilik de Kapalıçarşı’da yaşanıyor. Cumartesi savaşın ilk başladığı gün 8.015 TL’ye yükselen fiziki gram altın satış fiyatı, bugün sabah saatlerinde 7.515 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; petroldeki sert yükseliş, dünya genelinde ve özellikle de ABD’de enflasyonist endişeleri artırdı. Ülkede akaryakıt fiyatlarına gelen son zamlar, FED’den faiz indirimi beklentilerini düşürdü. Bununlar birlikte ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde de yaşanan yükseliş, ABD para biriminin güçlenmesini destekledi. Güçlü dolar ve yüksek faiz denklemi, altın fiyatlarını da baskı altına aldı.

Alım fırsatı mı? 3 kritik uyarı! Portföyde ne kadar altın olmalı?

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan Orta Doğu’da savaş devam ederken, İran’ın direnç göstermesi ve bölge ülkelerini de hedef alması, jeopolitik riskleri canlı tutarak güvenli liman talebini destekliyor. Ons altın fiyatının dün 5.000 dolar desteğinden yukarı döndüğüne dikkat çeken analistler, “4.850-5.000 dolar önemli bir destek noktası, bu bölge korundukça düşüşler orta ve uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” görüşünü savunuyor.

YATIRIMCIYA 3 KRİTİK UYARI

Altındaki fiyat hareketleri ile ilgili 3 kritik uyarıda bulunan Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, bunları şöyle sıraladı:

1- Enerji piyasalarındaki artış, enflasyon riskini artırıyor. Bu durum, FED başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının “faiz indirim döngülerini” ötelemesine neden oluyor.

2- Merkez bankalarının “likiditeyi sıkı tutacağı” beklentisi tahvil faizlerini yukarı çekiyor. Risksiz ve yüksek getiri sunan tahviller varken, nakit akışı sunmayan altında “fırsat maliyeti” yüksek kalıyor.

3- Enerji fiyatlarındaki artış küresel ticarette dolar talebini canlı tutuyor. ABD ekonomisinin enerji direnci de dolar endeksini destekliyor. Güçlü dolar, emtia fiyatlamalarını baskılıyor.

PORTFÖYDE NE KADAR OLMALI?

Fon yöneticisi Onur Altın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırımcıların seviyelere göre portföylerinde kıymetli madenlere yer verebileceği görüşünü aktardı. Ons altının 5.000 doların üzerinde olması halinde portföylerde %20 civarında bulunabileceğini aktaran Onur Altın; fiyatların 4.500-5.000 dolar bandına gerilemesi durumunda ise altının ağırlığının %30’a çıkarılabileceği yorumunu paylaştı.

