Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Luxera GYO) halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul’da “LXGYO” kodu ile işlem görmesi planlanan şirket için talep toplama süreci devam ederken, katılım endeksine uygunluk durumu ve halka arz detayları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, LXGYO katılım endeksine uygun mu?

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Luxera GYO’nun halka arzında talep toplama süreci 2 Mart’ta başladı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda yatırımcılar, pay başına belirlenen fiyat üzerinden talepte bulunabiliyor. Halka arzın son gününe girilmesiyle birlikte yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında katılım endeksine uygunluk ve dağıtılacak lot sayısı yer alıyor.

Luxera GYO (LXGYO) katılım endeksine uygun mu?

Luxera GYO tarafından yapılan açıklamalara göre şirket faaliyetlerini katılım finans prensiplerine uygun şekilde yürütüyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteren Luxera GYO’nun projeleri konut, ticari alan ve sosyal alanları geliştirmeye odaklanıyor. Şirket yönetimi, katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Luxera GYO’nun halka arzında pay başına fiyat 12,05 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında şirket sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılırken, sermaye artırımı ve ortak satışıyla birlikte toplam 120 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuluyor.

LUXERA GYO KAÇ LOT VERİR?

Luxera GYO’nun halka açıklık oranı yüzde 36,36 olarak belirlenirken, halka arz kapsamında toplam 120 milyon adet lot yatırımcılara sunulacak.

Kişi başı dağıtılacak muhtemel lot miktarları ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.

Luxera GYO halka arzında toplam 120 milyon lot satışa sunaldu. Bu payların 90 milyon lotu sermaye artırımı yoluyla, 30 milyon lotu ise mevcut ortakların pay satışından oluşuyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olarak planlandı.

Dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım şeklinde uygulanacak. Tahsisat oranlarına göre payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken, yüzde 10’u yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 446 milyon TL olarak hesaplanıyor. Yatırımcıların başvuru sayısına göre dağıtılacak lot miktarı değişiklik gösterebilir.

TALEP TOPLAMADA SON GÜN

Luxera GYO halka arzında talep toplama süreci 2-3-4 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Halka arz işlemi Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülürken toplam 38 aracı kurum üzerinden yatırımcılar talepte bulunabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmı yeni projelerin finansmanında kullanılacak. Halka arz gelirinin en az yüzde 85’inin mevcut ve yeni projelerin finansmanı için, kalan kısmının ise işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor.

