Luxera GYO hisselerinin halka arzı için 2, 3 ve 4 Mart tarihlerinde borsada talepler toplanacak. 120 milyon adet hissenin satışın planlanırken, bunun 48 milyon adedi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Bu durumda 500 bin bireysel talep gelmesi halinde, her yatırımcıya yaklaşık 96 lot (yaklaşık 1.156,8 TL’lik) hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsada geçtiğimiz günlerde halka arzı onaylanan Luxera GYO için talep toplama tarihleri de belli oldu. 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip olması beklenen halka arz için;

-2, 3 ve 4 Mart tarihlerinde talepler toplanacak.

-1 hisse 12,05 TL sabit fiyatla yatırımcıya sunulacak.

-Şirket 120 milyon adet hissenin satışın planlıyor.

-Bu hisselerin 48 milyon adedi bireysel yatırımcılara ayrıldı.

-500 bin bireysel talep gelmesi halinde, her yatırımcıya yaklaşık 96 lot (yaklaşık 1.156,8 TL’lik) hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

Luxera GYO’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğü sahip. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzdan elde edecekleri gelirin en az yüzde 85’ini yeni ve devam eden projelerin finansmanı amacıyla kullanacaklarını ifade etti.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ramazan Taş, Luxera GYO hisselerinin katılım endeksine uygun olduğunu da açıkladı. Yönetim Kurulu başkanı Taş, “Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışıyla değil; düzenli temettü dağıtımıyla da kazanç sağlamayı, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir kârlılık hedefimizle güvenilir bir pasif gelir modeli sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

HALKA ARZA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Şirketin borsa kodu “LXGYO” olarak belirlendi. Yatırımcılar, aracı kurum ya da banka hesaplarından “yeni halka arz” menülerine girerek, bu kodla talepte bulunabilecek.

