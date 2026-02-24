Petrol fiyatı 2026’nın ilk 2 ayı dolmadan %17 yükseldi. İç piyasada mazot fiyatı da bu yıl %10,85 arttı. Dün son zamla birlikte motorinin litresi İstanbul’da ilk defa 60 TL’yi aştı. 2026’nın başından itibaren 1 depo mazot 325 TL zamlandı. Enflasyona mücadeleye değinen ekonomistler; geçmişte uygulanan ve ÖTV’den belli oranda, belli bir süre feragat anlamına gelen ‘eşel mobil’ sisteminin yeniden devreye alınabileceği önerisinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Petrol fiyatlarında 2025 yılında gözlemlenen zayıf seyir, yeni yılda yerini yükseliş trendine bıraktı. Geçen yıl Brent petrolün varil fiyatı; tarife endişeleri, düşük talep ve yüksek arz beklentileriyle %-18,58 gibi yüksek bir oranda gerilemişti. Bu düşüş, Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı 2020 yılından sonra en büyük yıllık kayıp olarak da kayıtlara geçmişti.

2026’DA JEOPOLİTİK RİSKLER

Küresel piyasalarda yeni yılda ise fiyatlara arz-talep dengesinden daha çok jeopolitik riskler damga vurdu. Ocak ayında ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik operasyonu ve Grönland yaklaşımı jeopolitik riskleri de artırdı.

Petrolle ilgili asıl gelişmeler ABD-İran gerilimi ile öne çıktı. ABD’nin nükleer anlaşmazlıkları gerekçe göstererek Orta Doğu’ya 2 uçak gemisi ile askeri yığınak yapması, muhtemel bir askeri operasyon endişelerini de artırdı.

YIL BAŞINDAN İTİBAREN %17,6 PRİM

İki ülke arasında müzakereler devam ederken, piyasalarda, küresel petrol sevkiyatının 3’te 1’inin gerçekleştiği Hürmüz Boğazına yönelik endişeler, petrol fiyatlarına pozitif yansıdı.

Geçen yıl 60,90 dolardan kapanış yapan Brent petrolin varil fiyatı, bütün bu endişelerle yükselerek 70 doları aştı. 24 Şubat işlemlerinde Brent fiyatı 71,60 dolar olurken, sadece bu yılın ilk 2 ayı tamamlanmadan %17,62 oranında yükseliş gerçekleşti.

İSTANBUL’DA DA 60 TL’Yİ AŞTI

Petrol fiyatlarındaki bu prim yıl başından itibaren iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorinin litre fiyatı 31 Aralık 2025’te 54,37 TL seviyesinde bulunuyordu.

Son olarak dün gerçekleşen zamla birlikte litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 60,27 TL oldu. Böylece akaryakıt fiyatı ilk defa İstanbul’da 60 TL barajını aştı. 2026 yılında mazotun litre fiyatına %10,85 zam gelmiş oldu.

1 DEPO, 325 TL ZAMLANDI

Bu arada Türkiye’de yaygın olarak kullanılan SUV tipi ve C segment araçlarda akaryakıt deposu ağırlıklı olarak 55 litreye kadar çıkıyor. Motorine gelen son zamla birlikte 1 depo mazot, 3.315 TL’ye kadar yükseldi. Geçen yılın sonunda depolar 2.990 TL’ye doluyordu. Ortalama 1 depo motorinin fiyatı da, 7 haftada 325 TL artmış oldu.

“EŞEL MOBİL” ÖNERİSİ

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, enerjide ithalata bağımlı olan ve enflasyonla mücadele eden Türkiye için de “yönetilmesi gereken bir risk” olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ekonomistler, geçmişte hayata geçirilen eşel mobil uygulamasının yeniden devreye alınabileceğini öneriyor.

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, TCMB’nin Enflasyon Raporunda 2026 için ortalama petrol fiyatı varsayımının 60,9 dolar olduğunu hatırlatarak “Enflasyonla mücadele kapsamında geçmişte uygulanan ‘eşel mobil’ için uygun bir dönemden geçiyoruz. Para politikasında ayaklarımızın yere bastığı ve döviz kurlarında rekabetçi düzeyleri kovalamadığımız bir dönemde, görece küçük ve geçici fiyat şoklarını telafi etmek için kullanılabilecek makul bir araç… Bunun için yeterli mali alana ve kurumsal hafızaya da sahibiz” önerisinde bulundu.

“EŞEL MOBİL” NEDİR?

Eşel mobil sisteminde, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye doğrudan yansıtılmaması için ÖTV’den feragat edilerek, daha düşük fiyatlar tüketiciye sunuluyor.

Ekonomistler, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı için faydalı olabilecek bu yöntemin, kamu gelirlerinde azalma yaşanabileceği için ancak "geçici bir kalkan" olarak kullanılabileceğini de ifade ediyor.

