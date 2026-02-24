MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son zamanlarda söylediği ilahilerle sosyal medyada gündem olan Celal Karatüre'yi tebrik etti. Bahçeli, "İlahiyi seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri konusunda bir genelge yayımladığını hatırlatan Devlet Bahçeli, "Bakanlık yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır. Takdir ve tebrik ediyoruz." dedi.

Celal Karatüre

CELAL KARATÜRE'YE TEBRİK

Milli değerlere vurgu yapan Bahçeli, son dönemde söylediği ilahilerle sosyal medyada gündem olan Celal Karatüre'yi de tebrik etti. Bahçeli Karatüre ile ilgili şunları söyledi:

"Bu günlerde dağa taşa Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' isimli ilahi ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi de gönülden alkışlıyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası