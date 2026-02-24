250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa’nın Keleş ilçesinde inşa edilecek 149 konut için kura süreci canlı yayınla takip edildi. Hak sahiplerinin konut belirleme işlemleri belli oldu. Projeye başvuru yapan vatandaşlar sonuçların yayımlanacağı ekranlara odaklandı.

Bursa Keleş’te hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini ilgilendiren kura çekimi süreci tamamladı. Canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişin ardından hangi konutun hangi hak sahibine çıktığına ilişkin bilgiler resmi kanallar üzerinden erişime açılacak.

TOKİ BURSA (KELEŞ) 250 BİN KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Bursa’nın Keleş ilçesi Cuma Mahallesi’nde inşa edilen 196 konutluk proje kapsamında hak sahipleri için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Çekiliş, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 11.15’te başladı ve TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla yapıldı. Kura sürecinde daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi daireye yerleşeceği netleşti.

Projede toplam 149 konut için kura çekimi yapıldı. Bu konutların 101’i 2+1, 48’i ise 3+1 dairelerden oluşuyor. Kura işleminin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içerisinde TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Hak sahipleri, konut bilgilerinin yer aldığı listeye T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.

TOKİ Bursa Keleş 149 konut belirleme kurası açıklanıyor (Bursa 250 bin konut kura sonuçları)

TOKİ BURSA KELEŞ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kura çekiminin ardından hak sahipleri sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Konut belirleme işlemi tamamlandıktan sonra daire numarası ve blok bilgisi gibi detaylar sistemde yayımlanacak. Böylece vatandaşlar kendilerine çıkan konutu online olarak görüntüleyebilecek.

Konut belirleme kurasının ardından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi süreci başlayacak. Hak sahipleri sözleşmelerini 4 Mart 2026 - 16 Mart 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Bursa Keleş Şubesi’nde ya da bankanın ülke genelindeki tüm şubelerinde imzalayabilecek. Bu tarihlerde işlemlerini tamamlayamayanlar için ise 17 - 18 Mart 2026’de ek sözleşme imzalama takvimi uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası