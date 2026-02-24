Araştırmaya göre atlar, kişnerken iki farklı ses mekanizmasını aynı anda kullanıyor. Hem ses telleri titreşiyor hem de ses kutusunda oluşan özel daralma sayesinde ıslık benzeri yüksek bir ton meydana geliyor.

Atların kişnemesiyle ilgili yıllardır çözülemeyen gizem aydınlatıldı.

Bilim insanları, atların aynı anda hem düşük frekanslı ses çıkarıp hem de ıslık benzeri yüksek ton üretebildiğini tespit etti.

Yeni araştırmaya göre, atların çıkardığı kendine özgü ses tek bir kaynaktan değil, iki ayrı mekanizmadan oluşuyor.

Current Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, atların çıkardığı ses, kalın ve ince tonların iç içe geçtiği karmaşık bir yapı taşıyor. Kalın tonlar, hava akımının ses tellerini titreştirmesiyle ortaya çıkıyor. İnsanların konuşurken ya da şarkı söylerken sesi üretme biçimine benzer bir sistem işliyor.

YÜKSEK TONUN SIRRI: ISLIK MEKANİZMASI

Asıl dikkat çeken bölüm ise yüksek frekanslı ton oldu. Araştırmaya göre atlar, kişnerken ses kutularında oluşan özel bir daralmayla ıslık benzeri bir ses çıkarıyor. Hava titreşim oluştururken, ses kutusunun hemen üzerindeki bölge kasılıyor ve küçük bir açıklık meydana geliyor. Yüksek ton bu açıklıktan çıkan hava sayesinde oluşuyor.

Araştırmacılar, atların burunlarından yerleştirilen küçük kameralarla kişneme ve daha yumuşak bir ses olan “nicker” sırasında içeride neler yaşandığını görüntüledi.

Ayrıntılı taramalar yapıldı, ölü atların izole edilmiş ses kutularına hava üflenerek mekanizma test edildi.

Connecticut Üniversitesi’nden Jenifer Nadeau, "Böyle bir ıslık bileşeni olduğunu hiç düşünmemiştim. Bu gerçekten ilginç ve artık bunu duyabiliyorum" dedi.

Sıçan ve fare gibi bazı küçük kemirgenlerin benzer şekilde ıslık çıkarabildiği biliniyor. Ancak atlar, bu yöntemi kullandığı tespit edilen ilk büyük memeli oldu.

Aynı zamanda ses kutusundan ıslık çıkararak "şarkı söyleyebilen" tek hayvan olarak kayda geçti.

Rutgers Üniversitesi At Bilimi Merkezi’nden Alisa Herbst, "Bir ‘kişneme'nin sadece bir ‘kişneme’ olmadığını, aslında iki farklı mekanizma tarafından oluşturulan iki farklı temel frekanstan oluştuğunu bilmek heyecan verici" dedi.

BİRBİRLERİNİ GÖREMEYİNCE SESLENİYORLAR

Profesör Scheifele, atların birbirlerini göremediklerinde karşılıklı olarak seslendiklerini gözlemlediğini söyledi. Görsel temas kesildiğinde kişnemenin devreye girdiğini aktardı.

SES TONU DUYGUYU ELE VERİYOR

Ses tonunun atların ruh halini yansıttığına yönelik değerlendirmeler de paylaşıldı. Dr. Mandel-Briefer, “Yani düşük ses tonu atın duygularının yoğunluğunu, yüksek ses tonu ise bu duyguların hoş ya da hoş olmayan olduğunu gösterir,” dedi.

Kendi deneyimine de değinen Mandel-Briefer, “Benim için de bu çok açık, çünkü eskiden ata binerdim... olumlu kişneme, olumsuz kişnemeden çok farklıdır.” ifadelerini kullandı.

