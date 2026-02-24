İzmir’den bir kadının Doğu bölgesinden bir damatla evlendiği törende yaşadığı şaşkınlık, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelin çıkarma töreninde, damadın babasının uyguladığı gelenek karşısında hayrete düşen genç kadının tepkisi, çevredekiler tarafından kaydedildi.

İzmirli bir kadın, Doğu bölgesinden bir damatla evlenmesinin ardından gelin çıkarma töreninde farklı bir yöresel gelenekle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Tören sırasında damadın babasının gelini evden çıkardığı anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Gelinin bir oturup bir kalktığı anlar kameralara yansıdı. Genç kadının gelin çıkarma esnasında yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. Video “Doğuluların adetiymiş, hiç haberim yok. kocam karşıdan öyle gülüyordu ki ona baksam ben de gülerim diye başımı kaldıramıyorum” notuyla paylaşıldı.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Farklı yörelere ait adetlerin uygulanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar videonun altına, "Gelini evden kayınpeder mi çıkarıyor anlamadım", "Ne bu deve cüce oyunu mu?” , "Önceden söylesenize, niye sürpriz bırakıyorsunuz?" gibi yorumlar yaptı.

