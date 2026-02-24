Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmeden kareler paylaşılırken Bahçeli, geçtiğimiz günlerde CHP'nin hedef aldığı Gürlek'e sahip çıkarak "İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığına Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, Ali Yerlikaya yerine de İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atanmıştı.

MHP lideri Bahçeli de iki yeni bakanın arkalarında olduğunu, kendilerine başarılar dilediğini açıklamıştı.

GÜRLEK'TEN BAHÇELİ PAYLAŞIMI

Bugün de dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Adalet Bakanı Gürlek, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Gürlek, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlekten Bahçeliye sürpriz ziyaret! CHPye çok sert tepki göstermişti

BAHÇELİ SAHİP ÇIKMIŞTI

Bahçeli, CHP'nin Gürlek'i yemin töreninde hedef almasının ardından sessiz kalmamış ve "Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin. Yeni bakanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor. Tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum" şeklinde konuşmuştu.

Gürlek de Bahçeli'ye teşekkür etmişti.

KURTULMUŞ DA BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Bahçeli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gürlek'ten Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! CHP'ye çok sert tepki göstermişti

Haberle İlgili Daha Fazlası