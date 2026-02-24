MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MEB'in Ramazan genelgesine tepki gösterenlere sert çıkan Bahçeli, "Ramazan etkinliklerine meydan okuyanlar hakiki yobazdır. Milli manevi değerleri korumak MEB'in görevidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığı 12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan Ayı etkinlikleri konulu bir genelge yayınlamıştır. MEB'in Ramazan ayı etkinlikleri genelgesini tebrik ediyoruz. Doğrusunu yapmışlardır. Yine bu günlerde Dağları Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kâbe’de Hacılar Hu der Allah' isimli ilahi ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi de gönülden alkışlıyoruz.

"TALİBANLAŞMA EMARESİ NEREDEDİR?"

Her evladımız istikbalin mesajıdır. Türk milletinin hangi mensubu bu gerçekleri inkar edebilecektir? Genelgede yer alan bir diğer gerçek ise şudur: ilköğretim, öğrencilerin bedeni, zihni ve ahlaki gelişimlerine hizmet eden temel bir eğitim sürecidir. Ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşım, yardımcı olma, dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik tüm sürecin genelgede yer almasının neresi yanlıştır? Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak emare gören var mıdır?

"YAYGARA KOPARANLAR ASIL YOBAZLARDIR"

Ramazan ayı etkinliklerine gericilik diye yaygara koparanlar hakiki anlamda yobaz değil midir? Merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle söylersek yeni yobazlık, kendimize ait mukaddese kulaklarımızı tıkayış ve kendimizden kaçış olarak tanımlanmayacak mıdır? Ramazan şenliklerinin neresinde sakınca vardır? Anlatsınlar da öğrenelim; din düşmanı olmayıp da yalnızca İslam düşmanlığı yapan çürük aydınlar ne istediklerini açık yüreklilikle söylesinler!

"168 KİŞİYİ ÜST ÜSTE KOY, 1 İNSAN ETMEZ"

Sözde uzman ve akademisyenlerden mürekkep 168 kişi bir araya gelerek 'laikliği birlikte savunuyoruz' başlığıyla imzaladıkları bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmışlar. Bana sorarsanız bu 168 kişiyi yan yana, üst üste koyup toplasanız bir insan bile etmezler. Diyorlar ki laikliği savunmak suç değildir. Diyorlar ki şeriatçı dayatmaları reddediyoruz. Diyorlar ki karanlığa teslim olmayacağız. Alayınız karanlıksınız, alayınız karanlıktasınız, haberiniz yok.

Diyorlar ki karanlığa teslim olmayacağız... Alayınız karanlıktasınız! Milli Eğitim Bakanını, çalışanlarını kutluyorum. Müslüman Türk milletinin haysiyetleriyle oynamayın, Ramazan ayımızı karalamaya sakın ola kalkışmayın. Hududunuzu bilin. Allah'a iman etmek gericilikse sonuna kadar gericiyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türk-Kürt bin yıllık ortak tarihe sahiptir. Bu milletin adı Türk Milletiyle anılmıştır. Devletimiz Türkiye Cumhuriyetidir. Terörsüz Türkiye hedefiyle bizi yenemeyenlere karşı iç bünyemizde yıkılamaz bir beraberlik ve kardeşlik şuuru güçlendirilerek yeni yüzyılın hedefi belirlenmiştir.

Komisyon ortak raporunu nihayet tamamlamıştır. Görev yapan vekil arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili samimi girişimlerin en önemli adımı, raporla tecelli etmiştir. Kapsayıcı bir ölçekle kurulan komisyon, üstlendiği tarihi rolle ezberleri bozmuştur.

Tek yürek Türkiye fotoğraf netleşti.

"YASAL DÜZENLEME ÇERÇEVESİ ÇİZİLMELİ"

Adalet duygusunu zedelenemeden, şehitlerimizin anısına gölge düşürmeden silahsız döneme geçenlerin topluma kazandırılması aşama aşama gerçekleştirilecektir. Örgütün tüm unsurlarıyla feshi, silahların bırakılmasıyla ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin fikir birliği oldukça önemlidir.

Af ve cezasızlık algısına prim vermeden, yasal düzenlemelerin çerçevesi çizilmelidir. Türkün onuru Kürtün onurudur.

"KCK'NIN FESHİ DERHAL SAĞLANMALI"

Terörsüz Türkiye'nin icrasında, 27 Şubat 2025 tarihli açıklaması ile PKK'nın kurucu önderinin büyük bir dahili ve payı vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK'yı da bağlamalıdır. Örgütün üst yapısının feshi de derhal açıklanmalıdır. KCK'nın feshi derhal sağlanmalıdır.

"BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİCİ"

ABD'nin olağanüstü askeri yığınağı az çok mesaj vermektedir. ABD'nin İran'a saldırması bölgeyi etkileyecektir.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Futbolda bahis soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu söylemeliyim. Bahis hesabı olduğu belirlenenlerin elbette yakalarından tutulmalı, mağduriyet yaşayan kulüplerin hakkı gözetilmelidir. TFF Başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, yoluna devam etmelidir."

