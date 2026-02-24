AKOM ve Meteoroloji’den uyarılar peş peşe sıralandı. Meteoroloji 9 ili sağanak, 9 ili kar yağışı için uyarırken, AKOM İstanbul için saat verdi. AKOM, bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın 5 derece altına düşeceğini, soğuk havanın yeniden etkili olacağını belirterek, sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji 9 ili sağanak, 9 ili ise kar yağışı için uyardı. AKOM ise İstanbul’da soğuk hava dalgasının bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını bildirerek sıcaklığın 5 derece altına ineceğini belirtti. İşte Meteoroloji ve AKOM'dan son uyarılar...

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı da (AKOM) İstanbul için beklenen hava durumu raporunu yayınladı. AKOM uyarısında şöyle denildi:

Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 12-14°C aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, bu akşam saatlerinden itibaren hızla azalarak 5°C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNÜ İŞARFET ETMİŞTİ

AKOM, dün yaptığı açıklamada da İstanbul'da 1 Mart Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağını, sıcaklığının 2 dereceye düşerek maksimum 5 derece olacağını işaret etmişti.

AKOM'un ardından Meteoroloji de hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji raporunda şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

9 İLDE SAĞANAK 9 İLDE KAR YOLDA

Meteoroloji raporunda sağanak beklenen iller şöyle;

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Düzce, Sinop, Zonguldak, Siirt.

Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı iller ise şöyle;

Kütahya, Ankara, Eskişehir, Bolu, Kars, Van, Siirt, Kars ve Van.

HAVA SICAKLIĞI

Bugünkü rapora göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE FIRTINA UYARISI

Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarını çığ tehlikesine karşı uyardı.

