2 gün önce karla karışık yağmurun etkili olduğu İstanbul için yeni kar uyarısı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, ‘İstanbul’da ne zaman yeniden kar yağacak?’ sorusunu cevaplayarak tarih verdi. İşte sıcaklığın 6 dereceye düşerek yeniden kar yağışının olacağı o tarih…

İki gün önce karla karışık yağmurun etkili olduğu İstanbul’da soğuk hava yerini bahar havasına bırakmışken, ‘Yeniden kar yağışı olur mu?’ sorusu merak konusu oldu.

İstanbullular soğuk havanın yeniden etkili olup olmayacağını sorgularken, Prof. Dr. Orhan Şen’den beklenen açıklama geldi. Ülke geneli hava durumunu değerlendiren Şen, ‘İstanbul’da ne zaman yeniden kar yağacak?’ sorusunu da cevapladı. İşte detaylar…

İstanbul için tarih verdi! Kar yeniden ne zaman yağacak?

“PAZAR GÜNÜ GÖRÜLEBİLİR”

İstanbul için uyaran Şen “İstanbul’da pazar günü 6 derece karla karışık yağmur görülebilir. Ancak Pazartesi gününe kalmıyor sıcaklık tekrar yükseliyor" dedi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN AZALACAK?

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Orhan Şen, şunları söyledi:

Bugün hava sıcaklığı batı kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artıyor. Yağış yok. Gece Trakya’da ve kıyı Ege’de yağmur ve lodos kuvvetli. Bugün İstanbul 15 İzmir akşam yağmurlu 18 Ankara 12 C. Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek. Trakya’da ve batı Karadeniz’de kar yağışı var. Önümüzdeki hafta yağışlar ülkede azalıyor.

Öte yandan günlük hava durumu tahmin raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti.

HAVA SICAKLIĞI

Son tahminlere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

5 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin son raporuna göre bugün 5 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağış beklenen iller ise şöyle;

Çanakkale – Gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak

Edirne – Akşamdan itibaren yağmur ve sağanak, gece yer yer kuvvetli

Aydın – Kıyı kesimleri gece saatlerinde sağanak

İzmir – Gece saatlerinde sağanak

Muğla – Gece saatlerinde sağanak

AKOM RAPORU

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise haftalık hava durumu raporunda İstanbul’da hafta boyunca rüzgarın etkili olacağını belirtti.

AKOM, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (20-50 km/s) eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında sıcaklıklarda günden güne 8-10°C'lere varan dalgalanmaların yaşanacağı, bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşullarının etkili olacağı öngörülüyor.

