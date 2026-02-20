Avrupa savunma dengelerini değiştirecek bir hamleye imza attı. Bir Avrupa ülkesi F-35 savaş uçağı planını rafa kaldırarak rotayı Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN’a çevirdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ankara’nın geliştirdiği KAAN programı Avrupa’da alternatif savaş uçağı arayışında öne çıkarken, yeni işbirliği adımları büyüyor.

Maariv, İspanya’nın F-35 planını iptal ederek Türk yapımı KAAN savaş uçağına yöneldiğini yazdı.

MAARİV: "İSPANYA, TÜRK SAVAŞ UÇAĞINA YÖNELİYOR"

"İspanya, Avrupa ortaklarıyla yaşadığı zorluklar nedeniyle Türk savaş uçağı KAAN’a ilgi gösteriyor" diyen İsrail basını, İspanyol ITP Aero ile Türkiye’den TEI arasında KAAN’ın motoru için stratejik bir endüstriyel ittifak kurulduğunu ele aldı:

"Türkiye ve İspanya ortaklığı, Fransa-Almanya-Madrid hattındaki FCAS programına alternatif bir teknik işbirliği olarak gün yüzüne çıkıyor. İspanya İsrail merkezli Rafael ile 285 milyon dolarlık anlaşmayı iptal etmişti. Anlaşmada Spike LR2 tanksavar füzeleri de vardı. İsrail sözleşmesinden kaçınan Madrid yönetimi Avrupalı bir arabulucuya yöneldi ama uyuşmazlıklarla dolu bir çıkar evliliği oldu. Çareyi sonunda Türkiye'de buldu"

F-35 ALIMI İPTAL EDİLDİ, 30 HÜRJET ALINDI

Haberde, İspanya’nın Ağustos 2025’te F-35 satın alma planını iptal ettiği, Aralık 2025’te ise Türkiye’den 2,6 milyar avro karşılığında 30 adet HÜRJET eğitim uçağı için anlaşma imzaladığı hatırlatıldı.

Ayrıca yazar şu değerlendirmeye değindi:

"Analistler, KAAN işbirliğini FCAS projesinin başarısız olması durumunda İspanya için bir B planı olarak görüyor."

MOTOR HAMLESİ: AMERİKAN BAĞIMLILIĞI BİTİYOR

Maariv, işbirliğinin merkezinde Türkiye’nin geliştirdiği TF35000 motorunun bulunduğunu yazdı. 35 bin pound itki gücüne sahip motorun, Amerikan yapımı F110 motorlarının yerini almasının planlandığı ifade edildi.

Haberde, TEI’nin üretim kapasitesi sağladığı, ITP Aero’nun ise motorun "sıcak kısmı" özellikle düşük basınçlı türbin alanındaki uzmanlığını ortaya koyduğu bilgisi yer aldı.

KAAN’ın nihai hedefinin "Amerikan veto hakkından tamamen bağımsız" bir platform haline gelmek olduğu kaydedildi.

SÜPER SEYİR DETAYI: "F-35’E KARŞI AVANTAJ"

Haberde, KAAN’ın çift motorlu yapısıyla toplam 70 bin pound itki gücüne ulaşmasının hedeflendiği, 1,4 ila 1,6 Mach hızında “süper seyir” kabiliyetine sahip olmasının planlandığı aktarıldı.

Arka yakıcı kullanmadan uzun süre süpersonik hızda uçabilme özelliğinin, yakıt tüketimi ve termal iz açısından F-35’e kıyasla avantaj sağladığına yer verildi.

THE AVİATİONİST: "İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PROTOTİP ORTAYA ÇIKTI"

İtalya merkezli havacılık sitesi The Aviationist ise “Türkiye'nin Kaan Savaş Uçağının İkinci ve Üçüncü Prototipleri Ortaya Çıktı” başlığıyla yeni görüntüleri duyurdu.

F-35’i ellerinin tersiyle ittiler! Avrupa ülkesi Milli Muharip KAAN’a yöneldi

Haberde, P1 ve P2 olarak adlandırılan iki yeni gövdenin 2026’da testlere başlamasının planlandığı ileri sürüldü.

Türkiye prototiplerde kullanılan ABD yapımı motorları yerine kendi motorunu geliştiriyor.

Haluk Görgün’ün sözlerine de yer verildi:

"KAAN’ımızın teknik kabiliyetlerine baktığınızda; ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar, dünyada sayısı bir elin parmakları kadar olan seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacak."

KAAN’ın geliştirme, test ve üretim süreçlerinin eş zamanlı yürütüldüğü, insanlı-insansız platform entegrasyonu üzerinde de çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin Anka-3 ve Kızılelma gibi insansız sistemlerle KAAN’ı birlikte uçurmayı planladığı da haberde yer aldı.

