Ramazan, sadece bireysel bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda Müslümanlar için toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve ruhsal arınmanın öneminin bir kez daha vurgulandığı bir zaman dilimidir. Ramazan mesajları, bu mübarek ayın manevi atmosferini ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor. İşte 2026’nın en çok paylaşılan Ramazan tebrik mesajları...

İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Bu nedenle saatler öncesinden "Ramazan mesajları" paylaşımlarına sosyal medyada yer veriliyor. Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan, İslam dünyasında manevi bir derinlik taşıyan ve özellikle oruç ibadetinin gerçekleştirildiği mübarek bir aydır. Müslümanlar, bu ayın Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Peygamber Efendimiz Hazretti Muhammed'e (S.A.V) indirilmeye başlandığı dönem olduğunu; bu nedenle ramazanın sadece oruç değil, aynı zamanda Kur'an'la bütünleşen bir zaman olduğunu bilirler. Bir kez daha "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan!" demek isteyen Müslümanlar, duygularını çeşitli mecralar aracılığıyla dile getiriyor.

EN ÇOK BEĞENİ ALAN RAMAZAN MESAJLARI "Ramazan, hatırlamaktır… Aynı sofraya oturmayı, aynı duaya amin demeyi, aynı umutla yarına bakmayı. Aynı duada buluşmanın, aynı şehirde aynı hissi paylaşmanın adıdır Ramazan. Kardeşliğimizi büyütmek, gönüllerde bir olmak dileklerimle.Hayırlı Ramazanlar…" "Rаmаzаn аyının hаnelerimize bereket ve mutluluk; başta İslam Alemi olmak üzere dünyаyа barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Amin"

"Elinde olanların değerini bilerek yaşamalı insan...

Günler su gibi akıp gidiyor seneler geçiyor, ömür bitiyor...

Kaybetmeden,

iş işten geçmeden,

keşke demeden,

kalpleri incitmeden,

kırıp dökmeden sevgiyle adım atarak yaşamalı insan...Hayırlı Ramazanlar" "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. (Hadis-i Şerif)"



"İçinde bire 1000 kazandıran , yardımlaşmanın kaynaşmanın, yoksulun umudu,zenginin paylaşma bereketi, sokakların huzur bulduğu, gönüllerin iman ile paklandığı, insan insanlığının tekrar hatırlayıp kucaklaştığı günler geliyor!"

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI "Hoş Geldin On Bir Ayın Sultanı Ya Şehr-i Ramazan !Bizi Mübarek Ramazan Ayına Eriştiren Rabbimize Şükürler Olsun. Allah tutacağımız oruçları, ibadetleri kabul eylesin."



"Hoş geldin ya şehri Ramazan... Bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin ayı Ramazan’a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz.Hoş geldin rahmet, hoş geldin birlik ayı."

"Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

Hoşgeldin ey gönüllerin sultanı...

Hoşgeldin Cenneteki Reyyan Kapısının müjdecisi...

Başı rahmet,ortası mağfiret,sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum.

Ramazan’ın hayrı,feyzi,

selameti ve bereketi üzerimize olsun."



"Rahmet ve bereket ayı Ramazan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın; paylaşmayı çoğaltmasını, gönülleri yakınlaştırmasını ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini diliyoruz Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan " "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin!"

"Hosgeldin Ya Şehr-i Ramazan... Şükürler olsun bu yıl da ramazana kavuştuk. Rabbım bu hayırlı ayın hürmetine şifa bekleyenlere şifa versin, darlık çekenlere ferahlık, borç yükü altında olanlara borcunu odeyebilme gücü versin. Rabbım yetimlerin, öküzlerin ve muhtacların yardımcısı olsun" "Gönüllerimiz Bir Sofralarımız Bir

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan!" "Ramazan ayı gelince insan farklı bir şekilde mutlu,huzurlu oluyor.

İnsanlar daha sakin ve sabırlı oluyor.

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan"

