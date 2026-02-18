İstanbul'da feribot seferlerine 'kar' engeli! Hangileri iptal edildi?
İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrasında Güney Marmara ve İstanbul'da bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi. Şehir Hatları ve GESTAŞ duyurdu. Hangi seferler yapılamayacak? İşte iptal edilen seferlerin saatleri…
- Meteoroloji, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yayınladı.
- Rüzgarın bölge genelinde 40-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
- Trakya kesiminde karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.
- Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi.
- GESTAŞ, Erdek, Balıklı, Avşa ve Marmara hatlarında sefer iptalleri olduğunu açıkladı.
Meteoroloji, bugünkü hava durumu raporunda Marmara Bölgesi’nde şiddetli rüzgarın etkili olacağını belirterek uyarmıştı. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiği belirtilmişti.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya Kesimi'nin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul’un bazı ilçelerinde etkisini gösteren karla karışık yağışın ardından bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada iptal olan seferler şöyle sıralandı:
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
- Büyükada-Sedef Adası Hattı
- Adalar-Beşiktaş Hattı
- Üsküdar-Haliç Hattı
- Kadıköy-Haliç Hattı
- Beşiktaş-Haliç Hattı
Meteoroloji’nin bu uyarısının ardından Güney Marmara'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi.
GESTAŞ DUYURDU
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00'de, Balıklı'dan saat 12.00 ve 17.45'te, Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45 ile Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı belirtildi.