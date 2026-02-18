İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrasında Güney Marmara ve İstanbul'da bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi. Şehir Hatları ve GESTAŞ duyurdu. Hangi seferler yapılamayacak? İşte iptal edilen seferlerin saatleri…

Meteoroloji, bugünkü hava durumu raporunda Marmara Bölgesi’nde şiddetli rüzgarın etkili olacağını belirterek uyarmıştı. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiği belirtilmişti.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya Kesimi'nin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul’un bazı ilçelerinde etkisini gösteren karla karışık yağışın ardından bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada iptal olan seferler şöyle sıralandı:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı

Meteoroloji’nin bu uyarısının ardından Güney Marmara'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ DUYURDU

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00'de, Balıklı'dan saat 12.00 ve 17.45'te, Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45 ile Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı belirtildi.

