Ramazan ayı yaklaşırken en çok merak edilen dini konuların başında ''Ramazanda oruç bozulunca kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar'' geliyor. Gün içinde yanlışlıkla yapılan hatalar, bilerek orucu bozmak, sigara içmek gibi durumların hükmü sıkça araştırılıyor. Fıkıh kaynaklarında Ramazan orucunun bilerek bozulması ile mazeret nedeniyle bozulması arasında ise ayrımlar vardır.

Kefaret her oruç bozulduğunda doğrudan uygulanan bir ceza değildir. Kefaretin devreye girdiği durumlar belirli şartlara bağlıdır. Bazı hallerde ise oruç bozulsa bile yalnızca kaza gerekir ve kefaret yükümlülüğü oluşmaz. Peki, Ramazanda orucu bozup kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar nelerdir?

Ramazanda orucu bozup kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar nelerdir?

RAMAZANDA ORUCU BOZUP KEFARET GEREKTİREN VE GEREKTİRMEYEN DURUMLAR NELERDİR?

Kefaret Ramazan ayında niyet edilmiş farz orucu geçerli bir mazeret olmadan bilinçli şekilde bozmanın karşılığıdır. Bu nedenle kefaret “oruç tutmamak” için değil “oruçlu iken kasten bozmak” fiili için söz konusu olur.

Ramazanda orucu bozup kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar şunlardır;

Oruç bozulunca kefaret gerektiren durumlar:

1- Bilerek yiyip içmek.

2- Cinsel ilişkiye girmek.

3- Ramazanda, kaza gerektiren bir şey yaparak orucunu bozanın, aynı ramazanın başka gününde de bu şeyi "nasıl olsa kefaret gerektirmiyor" diye kasten yine yapması.

4- Sigara içmek.

5- Gıybet, sürme çekmek ve kan aldırmak gibi, orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra, oruç bozuldu sanarak, yiyip içmek.

Ramazanda orucu bozup kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar nelerdir?

Orucu kasten bozduğu halde, kefaret gerektirmeyen durumlar:

Bir kadın, orucunu kasten bozsa, sonra o gün iftardan önce hayz olsa kefaret gerekmez. (Tahtâvî)

Orucunu kasten bozduktan sonra, o gün bayılana veya oruç tutamayacak kadar hastalanana kefaret gerekmez. (Hindiyye, Kadıhan)

Ciddi bir tehditle orucu bozdurulan kimseye kefaret gerekmez. (Kadıhan)

Susuzluktan hastalanacak veya ölebilecek durumda olan kimse, orucu bozup, kaza edebilir. Kefaret gerekmez. (Redd-ül-muhtar)

Niyetli orucu sefere çıkınca bozmak günahtır, ama günah işlese de, seferde bozduğu için kefaret gerekmez. (Cevhere)

Ramazanda orucu bozup kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar nelerdir?

Ağız dolusu kusan veya ihtilam olan kimse, orucum bozuldu sanarak yiyip içerse kefaret gerekmez. (Redd-ül-muhtar)

İğne olduktan sonra yiyip içse, kefaret gerekmediği gibi, kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi kasten yutmak da kefaret gerektirmez. (Nimet-i İslam)

Daha imsak vaktine vakit var sanarak veya güneş battı diye yiyip içenin orucu bozulur, kefaret gerekmez. (M. Zühdiyye)

Şâfiî'de, ilişkide bulunan erkeğe kefaret gerekir, hanımına kefaret gerekmez. (Tuhfe)

Ramazan ayı dışında, ne sebeple oruç bozulursa bozulsun kefaret gerekmez.

Haberle İlgili Daha Fazlası