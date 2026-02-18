Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ, 2012 model aracını 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. Aracını baştan aşağı yenilediğini belirten Tığ, herhangi bir kusur çıkarsa aracını geri alacağını belirtti.

2012 model aracını satışa çıkardı! Para değil, altın istiyor

"40 GRAM VEREN VAR BEN 50 GRAMDA ISRARCIYIM"

Ferdi Tığ, "Aracımı satıyorum bunu sosyal medyada da paylaştım son zamanlarda altın oldukça gündemde ben bu araca 350,400 bin lira desem alıcısı zor çıkar ve pazarlık yaparlar. Altın daha cazip olur diye bu fikir aklıma geldi 50 gram altını veren bu araca sahip olur. Aracımı baştan aşağı yeniledim hiçbir kusuru yok aracımda hileli bir durum çıkarsa bir iki ay içerisinde geri alırım aracıma son derece güveniyorum. Arkadaşlar arasında 30 gram 40 gram veren arkadaşlar var ancak ben 50 gramda ısrar ediyorum belki küçük bir indirim yapabilirim." dedi.

