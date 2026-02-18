SPOR SERVİSİ
İspanyollar yazdı: Robert Lewandowski için Fenerbahçe iddiası
Fenerbahçe, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getirecek hamleler hedefliyor. Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'un ayrılığına rağmen santrfor bölgesine beklenen yıldız takviyesini yapamayan sarı-lacivertlilerin gündemine yeniden Robert Lewandowski geldi.
Fenerbahçe'nin, Barcelona'daki sözleşme durumu belirsizliğini koruyan Robert Lewandowski'yi yaz transfer dönemi için forvet hattına potansiyel bir takviye olarak değerlendirdiği belirtildi.
- Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer döneminde forvet hattına net bir takviye planlıyor.
- Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Robert Lewandowski'nin, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer almaya devam ettiği aktarıldı.
- İspanyol basını, Lewandowski için muhtemel seçeneklerden birinin Fenerbahçe olduğunu yazdı.
- Lewandowski, bu sezon 30 maçta 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan yeni sezonun transfer planlaması yapılıyor. Yaz transfer döneminde forvet hattına net bir takviye planlayan sarı-lacivertlilerde, Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Robert Lewandowski gündemi devam ediyor.
AS'ta yer alan habere göre; Polonyalı futbolcunun transfer durumunun Barcelona'daki sözleşme gelişmelerine bağlı olduğu belirtilirken, olumsuz bir tablo halinde sezon sonunda ayrılık yaşanabileceği ifade edildi.
İspanyol basını, bu sezon 30 maçta 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı veren 37 yaşındaki yıldız için muhtemel seçeneklerden birinin Fenerbahçe olduğunu yazdı.
