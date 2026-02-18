Fenerbahçe, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getirecek hamleler hedefliyor. Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'un ayrılığına rağmen santrfor bölgesine beklenen yıldız takviyesini yapamayan sarı-lacivertlilerin gündemine yeniden Robert Lewandowski geldi.

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan yeni sezonun transfer planlaması yapılıyor. Yaz transfer döneminde forvet hattına net bir takviye planlayan sarı-lacivertlilerde, Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Robert Lewandowski gündemi devam ediyor.

Başlık ResmiLewandowski'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro



AS'ta yer alan habere göre; Polonyalı futbolcunun transfer durumunun Barcelona'daki sözleşme gelişmelerine bağlı olduğu belirtilirken, olumsuz bir tablo halinde sezon sonunda ayrılık yaşanabileceği ifade edildi.

İspanyol basını, bu sezon 30 maçta 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı veren 37 yaşındaki yıldız için muhtemel seçeneklerden birinin Fenerbahçe olduğunu yazdı.

