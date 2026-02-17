Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen zafer: Bu bir rekor!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2'lik farklı skorla mağlup ederek rakibi karşısında üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda 5 gole ulaşan ilk Türk takımı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.
7 gollü tarihi maçta Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: 63 yıllık gelenek bozulmadı, tur kapısı ardına kadar aralandı
JUVENTUS'A BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelirken 3. galibiyetini elde etti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3’ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da bir kez sahadan galip ayrıldı.
Juventus'ta büyük şok: Galatasaray rövanşında 2 isim yok
EVİNDE YENİLGİ YAŞAMADI
Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3’ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN SKOR
Opta verilerine göre; Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, bir Şampiyonlar Ligi maçında beş gole ulaşan ilk Türk takımı oldu.