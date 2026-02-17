UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2'lik farklı skorla mağlup ederek rakibi karşısında üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda 5 gole ulaşan ilk Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.

JUVENTUS'A BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelirken 3. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3’ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da bir kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray Futbol Takımı

EVİNDE YENİLGİ YAŞAMADI

Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3’ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN SKOR

Opta verilerine göre; Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, bir Şampiyonlar Ligi maçında beş gole ulaşan ilk Türk takımı oldu.

