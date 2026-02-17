Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u 5 golle hezimete uğrattıkları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından konuştu.

"İKİNCİ MAÇI OYNADIKTAN SONRA SEVİNMEMİZ GEREKİYOR"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

"AYNI İSTEK VE KONSANTRASYONLA OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Zor bir fikstürden geçtiklerini ve önlerindeki Konyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak." diye konuştu.

DEVRE ARASINDA NELER KONUŞULDU?

Devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmaya değinen Okan Buruk, "İlk yarıdan dolayı tebrik ettim. Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki tane gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncuların çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Kazanacağımızı söyledim aynı oyuna devam ettiğimizde... Önemli olan, çok erken ikinci golü bulduk. O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim bu benim de. Skor almak çok önemliydi. Biz bunun acısını daha önce yaşadık. O yüzden bunun tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası