Bakırköy’de bir sitenin otoparkında park halindeki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 11 şüpheli arasında site yöneticileri ile güvenlik görevlilerinin de yer aldığı belirlenirken, olayın içeriden bağlantılarla gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden K.K'nin Kocaeli'nde yakalandığı, E.K'nin ise eşi K.K'ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerce R.S'nin Antalya'da yakalandığı öğrenilirken, şüphelilerden Ş.K. ile 17 yaşındaki E.K'nin ise daha önce olay yerine gelerek keşifte bulundukları anlaşıldı.

Ayrıca şüphelilerden E.Ç. ile O.D'nin, K.K'nin yaşadığı sitede güvenlik görevlisi oldukları, şüpheliler M.G, R.K. ve B.B'nin de aynı sitenin yöneticileri oldukları bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, emniyette yapılan sorgulamalarda daha önce çeşitli suçlardan R.S'nin 4, Ş.K'nin 3, 17 yaşındaki E.K'nin 14, Ö.F.S'nin 4, M.G'nin 7, B.B'nin ise 2 kaydı olduğu belirlendi.

30 milyon dolarlık hırsızlık soruşturması derinleşiyor: Şüpheli isimler site içinden!

OLAY

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini söylemişti.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantısı oldukları değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etmişti.

Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 şüpheliyi daha gözaltına almıştı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

