Kocaeli Adliyesi emanet bürosunda görevli yardımcı personelin işe gelmemesi üzerine yapılan sayımda milyonluk ziynet ve para kaybı ortaya çıktı. Şüphelinin, delil poşetlerinden aylar boyunca parça parça altın çaldığı ve bunları kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.

11 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli Adliyesi emanet bürosunda yardımcı personel olarak görev yapan B.B.’nin işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen görevliler, depodaki ziynet eşyaları ve paralar için sayım gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde bazı altın ve nakit paranın yerinde olmadığı tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Başsavcılık tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli B.B., bir gün sonra Ferizli’de yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYLARCA FARK EDİLMEMİŞ

Soruşturma derinleştikçe olayın boyutu da ortaya çıktı. B.B.’nin dikkat çekmemek için 3-4 ay boyunca soruşturma dosyalarındaki delil poşetlerinden ziynet eşyalarını parça parça aldığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerde emanet deposundan 1156 gram 22 ayar altın, 726 gram 14 ayar altın, 80 gram 18 ayar altın, 3 gram 24 ayar altın, 5 adet Cumhuriyet altını ve 6 bin 400 dolar çalındığı belirlendi.

KUYUMCUDA BOZDURMUŞ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin delil poşetlerinden aldığı altınları bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Başsavcılık, olayın ardından emanet deposunda görevli emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ile Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında da adli ve idari soruşturma başlattı. Adli emanet memuru Ç.E. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

