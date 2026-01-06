Pendik'te bir kuyumcuyu oyuncak silahla soymak isteyen şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak’ta Pendik Kaynarca Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana gelen silahlı yağma girişimiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir erkek şahsın iş yerine girerek elindeki oyuncak silahla iş yeri sahibini tehdit ettiği, aralarında arbede yaşandığı ve yağma girişiminin başarısız kaldığı belirlendi.

Şüpheli, olay yerinden kıyafet ve suç unsurlarını değiştirerek kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu olayın şüphelisinin 59 yaşındaki L.İ. olduğunu tespit etti. Şüpheli, 4 Ocak’ta Pendik Yenişehir Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından L.İ., 5 Ocak’ta "yağma" suçundan adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüpheli L.İ.’nin iş yeri sahibine “Çantaya ne varsa doldur” diyerek oyuncak silah doğrulttuğu anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, olay sırasında yaşanan arbede ve şüphelinin tehditvari tavırları net biçimde görüldü.

