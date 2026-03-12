Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Her türlü senaryoya hazırız. İran'da iç savaş çıkarmaya çalışan her türlü plana kesinlikle karşıyız. Bu tip maceralara karışmaya çalışanları şimdiden uyarıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, İran'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan net ‘Orta Doğu’ mesajı: Her türlü senaryoya hazırız

"BU SAVAŞ SONA ERMELİ"

Hakan Fidan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bu savaş bir an önce sona ermeli. Yoğun diplomasi trafiği yürütmekteyiz. Her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Birlikte çalışmayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çatışmanın sonlandırılması ve gerilimin azalması için komşularımızla fikir alışverişine devam ediyoruz.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wadephul

"EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Ayrılıkçı senaryoların İran için gündeme getirmek istendiğini ifade eden Bakan Fidan "Müzakerelerin hız kesmeden sürmesi elzemdir. Ülkemiz barış adına tüm taraflarla iş birliğini sürdürecektir. Müzakerelerin mutakıp kısmının düzenlenmesi için ev sahipliğine hazırız" dedi.



“ALMANYA İLE HEMFİKİRİZ”

Bakan Fidan, şöyle konuştu:

Mevcut iki füze ile ilgili NATO Hava Savunma Sistemleri’nin devreye girmesi bizim destek verdiğimiz kollektif bir savunma ile yakından uyumlu. NATO yıllardır bu tür senaryolara yönelik hazırlık yapmakta. Son saldırılar gösterdi ki hava savunma sistemleri çok önemli. MSB’nin yürüttüğü çalışmalar var. Füze imha edildikten sonra bütün NATO üyesi bakanlarından destek mesajı aldım. Bu kıymetli. Almanya ile beraber savunma sistemlerin de çalışmamız önemli. Bu savaşın nasıl durdurulmasına ilişkin görüş birliğimiz var. Savaşın hemen durması konusunda Almanya ile hemfikiriz.

