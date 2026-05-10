Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, M.G. (44) idaresindeki otomobil, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada yaralanan M.G. (42), M.G. (7), F.G. (11), G.G. (33) ve A.G. (14) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.G. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

