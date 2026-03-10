Dün İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren füze imha edilmiş, mühimmat parçaları ise Gaziantep'e düşmüştü. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattı savaş, İran'ın da misilleme saldırıları başlatmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

İran'dan ateşlenen bir füze, dün Türk hava sahasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı füzenin imha edildiğini ancak bazı parçalarının Gaziantep'e düştüğünü duyurdu.

MSB ve İletişim Başkanlığından açıklamalar gelirken dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran lideri Pezeşkiyan'la görüştü.

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan ayrıca İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek, siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haberle İlgili Daha Fazlası