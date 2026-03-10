İran-ABD savaşı sürerken İran'dan atılan iki füze hava sahamızda etkisiz hale getirilmiş, Hatay ve Gaziantep'e füze parçaları düşmüştü. Tedbirlerin artırıldığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş, İran'ın da misilleme yapmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi. İran, ABD üslerinin olduğu birçok ülkeyi vurdu, ABD ise Tahran'ı yangın yerine çevirdi.

FÜZE PARÇALARI TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNE DÜŞTÜ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken geçen hafta Hatay'a, İran'dan ateşlenen bir füze parçası düştü. Dün de yine İran'dan ateşlenen bir füze Türk hava sahasına girdi ve imha edildi. Mühimmatın bazı parçaları ise Gaziantep'e düştü. Olayda kimse zarra görmezken yaşananların ardından İran'a tepki gösterildi, taraflara itidal çağrısı yapıldı.

MSB'DEN TEDBİR AÇIKLAMASI

Bugün de MSB'den alınan tedbirlere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır." denildi.

"NATO DA TEDBİRLERİ ARTIRDI"

Açıklama şöyle devam etti: "Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

