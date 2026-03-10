Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings Limited firmasında Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı olarak göreve başladığı öğrenildi.

9 Haziran 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atanmıştı. Merkez Bankası Başkanlığına getirilen ilk kadın olan Erkan, Şubat 2024'te ise görevden affını istemişti.

KANADA ŞİRKETİNDE YENİ GÖREV

Görevini Fatih Karahan'a devreden Erkan'ın, Kanada Merkezli Fairfax Financial Holdings Limited firmasında "Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı" olarak göreve başladığı öğrenildi. ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Erkan'a referans olduğu da edinilen bilgiler arasında.

HAFİZE GAYE ERKAN ​​​​​​​KİMDİR?

İstanbul'da 1979 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

