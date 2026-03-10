Altın fiyatlarında son dakika! 10 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.310 TL ve ons altın 5.155 dolardan güne başlıyor. Altın fiyatlarının son 1 haftada 5.000-5.200 dolar bandına sıkıştığı görülüyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcıların mevcut seviyelerden küçük alımlar yapabileceğini, onsta 5.000 dolar ve gramda 7.100 TL’nin altındaki fiyatlamaların ise “kademeli alım fırsatı” sunabileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda yeni hafta jeopolitik risklerle başlarken, altın fiyatlarında da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Savaş dönemlerinde normalde "güvenli liman" olması beklenen altının, Orta Doğu’daki çatışmalar devam ederken satış baskısı altında kalması dikkat çekmişti. Dünkü işlemlerde de ons fiyatı %-0,65 değer kaybetti ve 5.138 dolardan kapanış yaptı.

Ons fiyatı haftanın ikinci işlem gününe ise TSİ 07:00 itibarıyla 5.155 dolara yakın seviyelerinden başlıyor. Fiyatlarda sınırlı da olsa tepki çabası öne çıkıyor.

10 MART 2026 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında 10 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.310 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 7.490 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.215 TL’den gerçekleşiyor.

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasında 1 kilo altında ise 4 bin dolara yakın makas devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki çatışmaların “yakında sona erebileceğini” ima etti. G7 ülkelerinden de “stratejik rezervleri devreye alma” düşüncesinin öne çıkmasının ardından, dün 120 dolara yaklaşan petrol fiyatları yeniden 90 doların altına yöneldi.

İran tarafından “ateşkes” ile ilgili herhangi bir açıklama gelmese de jeopolitik risklerde “kısmî bir iyileşme” yaşanıyor.

FED BEKLENTİLERİ

Öte yandan petrol fiyatlarının hâlâ yüksek olması “enflasyonist baskı endişelerini” devam ettiriyor. Bu sebeple piyasalar ABD Merkez Bankasından bu yıl 0,4 puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu rakam geçen ay 0,6’ya yakın seyrediyordu.

“Daha yüksek faiz” beklentisi ile birlikte dolar endeksinin de son gerilimler sırasında yükselişe geçmesi, kıymetli metalleri el tutmanın maliyetini artırarak altın fiyatlarını baskılıyor.

FİYATLAR SIKIŞTI

Altın fiyatlarının son 1 haftalık süreçte aşağıda 5.000 dolar ve yukarıda 5.200 dolar bandına sıkıştığını belirten analistler, sarı metalin “bekle-gör” konumuna geçtiğini ifade ediyor.

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da altın fiyatlarındaki sıkışmaya dikkat çekerek, “Fiyatların hangi yöne hacimli şeklide kırılırsa, kısa vadeli yön tayin edilecek” uyarısında bulundu.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzun vadeli yatırımcıların mevcut seviyelerden küçük alımlar yapabileceğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz; onsta 5.000 dolar ve gramda 7.100 TL’nin altındaki fiyatlamaların “kademeli alım fırsatı” sunabileceğini aktardı.

Öte yandan Doç. Dr. Eryılmaz petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetiklemesi, doların güçlenmesi ve FED’in faiz indirimlerini ertelemesinin, altın fiyatları için risk unsurları olarak sıraladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası