Yurt genelinde hava durumuna ilişkin meteorolojik veriler MGM tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar ise bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı sorusunu gündeme getirdi. Tahminlere göre Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenmezken, birçok bölgede açık ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.

Tahminlere göre kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı?

Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 10 MART SALI?

10 Mart Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. İç ve doğu kesimlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisin etkili olabileceği aktarıldı. İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da bazı noktalarda buzlanma ve don olayı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre hafta boyunca birçok bölgede yağış beklenmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere büyük şehirlerde hafta sonuna kadar açık ve parçalı bulutlu bir hava beklentisi var.

Hafta sonuna yaklaşırken bazı bölgelerde bulutlanmanın artabileceği öngörülürken yağış beklentisi bulunmuyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 10 Mart Salı Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 5 15 50 92 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 17 11 Mart Çarşamba Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 5 14 71 92 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 15 12 Mart Perşembe Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 6 12 70 96 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 15 13 Mart Cuma Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 6 13 63 90 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 17 14 Mart Cumartesi Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 5 14 67 96 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 16

ANKARA HAFTALIK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 10 Mart Salı Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri -1 12 30 74 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 12 11 Mart Çarşamba Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 0 14 36 76 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 4 12 Mart Perşembe Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 1 14 37 66 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 5 13 Mart Cuma Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 2 14 35 70 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 6 14 Mart Cumartesi Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 2 15 30 77 Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri 8

