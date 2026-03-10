Bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? 10-14 Mart hava durumu verileri
Yurt genelinde hava durumuna ilişkin meteorolojik veriler MGM tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar ise bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı sorusunu gündeme getirdi. Tahminlere göre Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenmezken, birçok bölgede açık ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.
Tahminlere göre kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı?
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 10 MART SALI?
10 Mart Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. İç ve doğu kesimlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisin etkili olabileceği aktarıldı. İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da bazı noktalarda buzlanma ve don olayı yaşanabileceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?
MGM verilerine göre hafta boyunca birçok bölgede yağış beklenmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere büyük şehirlerde hafta sonuna kadar açık ve parçalı bulutlu bir hava beklentisi var.
Hafta sonuna yaklaşırken bazı bölgelerde bulutlanmanın artabileceği öngörülürken yağış beklentisi bulunmuyor.
İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|10 Mart Salı
|
|5
|15
|50
|92
|
|17
|11 Mart Çarşamba
|
|5
|14
|71
|92
|
|15
|12 Mart Perşembe
|
|6
|12
|70
|96
|
|15
|13 Mart Cuma
|
|6
|13
|63
|90
|
|17
|14 Mart Cumartesi
|
|5
|14
|67
|96
|
|16
ANKARA HAFTALIK HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|10 Mart Salı
|
|-1
|12
|30
|74
|
|12
|11 Mart Çarşamba
|
|0
|14
|36
|76
|
|4
|12 Mart Perşembe
|
|1
|14
|37
|66
|
|5
|13 Mart Cuma
|
|2
|14
|35
|70
|
|6
|14 Mart Cumartesi
|
|2
|15
|30
|77
|
|8