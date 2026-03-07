Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz genelinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Bölge halkı olumsuz bir durum yaşanmaması adına uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak denizcileri ve bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KUVVETLİ GELECEK AKŞAMA BİTECEK

Açıklamaya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgedeki fırtınanın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz’de ise rüzgarın sabah saatlerinde batı kesimlerde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Tahminlere göre fırtına, Doğu Akdeniz'in batısında bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Ancak bölgenin doğusunda fırtınalı havanın yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve deniz trafiğindeki olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

