Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ve güneydoğudaki bir petrol sahasına düzenlenen İHA saldırılarının hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Riyad'ın doğusunda bir İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 2 İHA ile düzenlenen saldırının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi." ifadeleri yer aldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce de ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

