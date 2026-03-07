Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-6,74 gerileyerek 12.792’den kapanış yaptı. Orta Doğu’daki çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş iç piyasaları etkiledi. Enflasyonist baskı riskleri ve daha sıkı para politikası beklentilerinin öne çıkması ile banka hisselerinde haftalık düşüş %-15’i aştı. TÜPRAŞ ise %18 primle pozitif ayrıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda Orta Doğu’daki çatışmaların damga vurduğu bir hafta geride kaldı. Jeopolitik risklerdeki artışla birlikte borsada son 1 yılın en sert haftalık düşüşü yaşandı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 12.792’den kapanış yaptı. Bu rakam, haftalık bazda %-6,74 düşüşe işaret etti.

Bu arada borsada düşüş serisi, üçüncü haftaya da taşınmış oldu. Son olarak geçen yıl eylül-ekim aylarında borsada 4 haftalık düşüş gözlemlenmişti.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsadaki fiyatlamaları etkileyen gelişmelere bakıldığında;

- Orta Doğu’daki çatışma ortamı bugün ikinci haftasına girdi.

- Hürmüz Boğazının durumu başta olmak üzere belirsizlikler devam ediyor.

- Petrol fiyatı da bu hafta %27,50 primle 93,30 dolara vardı.

- Bu gelişmeler enerji ithalatçısı olan Türkiye için enflasyonist baskı riski ve daha sıkı para politikası beklentilerinin öne çıkmasını beraberinde getirdi.

- Geçen hafta piyasanın lokomotif sektörlerinden olan Bankacılık endeksindeki düşüşün %-16,46 boyutuna varması dikkatlerden kaçmadı.

BÜYÜME VE İMALAT…

Bu hafta iç piyasada açıklanan önemli verilere bakıldığında ise;

- Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüme kaydetti. Büyüme trendi 22’inci çeyreğe taşındı ancak alt kalemlerde tarımda %-8,8’lik daralma dikkat çekti.

- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise şubatta 49,3 oldu. Önceki ay 48,1 olan endekste dikkat çeken bir yükseliş yaşanırken, kritik eşik olan 50 seviyesine de oldukça yaklaşıldı.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel tarafta ise ABD’de açıklanan istihdam verileri takip edildi. Ülkede tarım dışı istihdam şubat ayında 58 bin kişilik artış beklentisine karşılık, 92 bin kişi geriledi. Tahminlerin oldukça altında kalan bu veri ile birlikte işsizlik oranı da %4,3’ten %4,4’e yükseldi.

1 yılın en hızlı düşüşü! Borsada TÜPRAŞ ve bankalar…

DİKKATLER TCMB’DE…

Gelecek hafta dikkatler 12 Mart’ta TCMB’nin faiz kararına çevrildi. Jeopolitik şoklara kalkan olarak piyasa fonlamasını koridorun üst bandına çeken Merkez Bankasından faiz indirimi beklenmiyor.

Öte yandan 13 Mart Cuma günü de piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Petrol fiyatlarındaki son artışın ardından enflasyon beklentilerinin nasıl şekilleneceği dikkatle takip edilecek.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu hafta en çok yükselen 10 hisse şöyle sıralandı:

- KTLEV: 52,25 TL (%29,98)

- TUPRS: 258,00 TL (%18,08)

- DSTKF: 1,730,00 TL (%15,56)

- BSOKE: 32,94 TL (%12,96)

- GENIL: 8,54 TL (%9,35)

- PETKM: 18,40 TL (%6,42)

- KCAER: 11,46 TL (%3,99)

- ASELS: 333,50 TL (%3,57)

- GRTHO: 235,00 TL (%2,98)

- QUAGR: 2,88 TL (%2,86)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen 10 hisse ise şunlar oldu:

- KLRHO: 183,30 TL (%-40,87)

- BRSAN: 489,25 TL (%-24,50)

- YKBNK: 35,36 TL (%-18,34)

- AKBNK: 74,05 TL (%-17,86)

- VAKBN: 34,36 TL (%-16,36)

- ISCTR: 14,22 TL (%-15,91)

- GARAN: 135,50 TL (%-15,37)

- TRALT: 51,80 TL (%-15,08)

- SKBNK: 10,50 TL (%-13,93)

- EREGL: 28,20 TL (%-13,66)



Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir.

