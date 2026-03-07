İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların sekizinci gününde kameraların karşısına geçerek bölge ülkelerinden özür diledi.

Tahran’da art arda yaşanan şiddetli patlamaların gölgesinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Geçici Liderlik Konseyi’nin yeni kararını duyurdu.

Saldırıların 8. gününde Pezeşkiyan’dan tarihi itiraf: Kameralar karşısında özür diledi!

"KOMŞU ÜLKELERE ARTIK FÜZE ATILMAYACAK, ÖZÜR DİLİYORUM"

Geçici Liderlik Konseyi'nin dün toplandığını ve komşu ülkelere yönelik askeri stratejide köklü bir değişikliğe gidildiğini belirten Pezeşkiyan, "Dün Geçici Liderlik Konseyi'nde, komşu ülkelere artık saldırı yapılmaması ve füze atılmaması kararlaştırıldı, ancak o ülkelerden İran'a saldırı olursa buna karşılık verilecektir" şeklinde konuştu.

Komşu ülkelere "Emperyalizmin oyuncağı olmayın" mesajı gönderen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerden özür diliyorum" diyerek gerilimli sürecin onarılması gerektiğini dile getirdi.

"TÜM KIRGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKALIM"

İran içinde birlik çağrısı yapan Pezeşkiyan, ideolojik ve dini farklılıkların vatan savunması söz konusu olduğunda bir kenara bırakılması gerektiğine değindi:

"Aramızdaki tüm anlaşmazlıkları, endişeleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Hangi dine mensup olursa olsun, hangi durumda veya görünüşte olursa olsun, herkesin İran topraklarının bütünlüğünü savunmasını istiyorum. Bugün kendi topraklarımızı savunalım ki İran bu krizden gururla çıksın" dedi.

"HASTANELER VE OKULLAR BOMBALANIYOR"

Saldırıların şiddetine ve sivil kayıplara dikkat çeken Pezeşkiyan, uluslararası hukukun çiğnendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Düşmanlar uluslararası yasalara aldırmadan sağlık merkezleri ve hastanelerden çeşitli merkezlere kadar bombalıyorlar. İnsan hakları, özgürlük ve insanlık iddiasında bulunanlar, suçsuz öğrencileri katlettiler. Ne yazık ki mevcut süreçte istedikleri her yeri bombalıyorlar, okullardan ve hastanelerden kaçınmıyorlar."

"KOŞULSUZ TESLİMİYET HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

İran halkına birlik ve direniş çağrısını yineleyen Pezeşkiyan, teslimiyet ihtimalini kesin sözlerle reddetti. Her İranlının ülkesine sahip çıkması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, halktan bu süreçte sahada olmalarını istedi.

Pezeşkiyan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Koşulsuz teslim olacağımızı hayal bile edemezler. İran'ı içinde bulunduğu bu krizden gururla çıkarmak için son nefesimize kadar direneceğiz."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

