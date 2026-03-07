Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 106-99 mağlup etti. Milli oyuncu Alperen Şengün, 28 sayıyla maçın en skoreri olmayı başardı.

NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistllik performansıyla 106-99 yendi.

Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard ise 17 sayıyla Rockets'ın sezonun 39'uncu galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Sezonun 34'üncü mağlubiyeti alan Blazers'da Donovan Clingan 18 sayı, 13 ribaunt ve Jrue Holiday 20 sayı, 10 asistle double-double yaptı. Jerami Grant 21 ve Toumani Camara ise 16 sayı kaydetti.

Alperen Şengün

DONCIC 44 SAYIYLA LAKERS'I TAŞIDI

Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'daki maçta Indiana Pacers'ı 128-117 yendi.

Lakers'da Luka Doncic 44 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibi ekipte Austin Reaves 19, Luke Kennard 15 ve Rui Hachimura ise 13 sayıyla galibiyette katkı verdi. Pacers'da Pascal Siakam 26, Andrew Nembhard 17 ve Jay Huff ise 16 sayı kaydetti.

Luka Doncic

