Dünya Orta Doğu’daki gerilim ve çatışmalara kilitlenmişken, Türk Donanması’nın güçlü varlığı bu kez Avrupa’nın kalbinde, İngiliz kıyılarında gündem oldu. Türkiye’nin amiral gemisi TCG Anadolu’nun öncülük ettiği Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İngiltere’nin Southampton Limanı’na gerçekleştirdiği ziyaretle uluslararası savunma çevrelerinin dikkatini üzerine çekti.

İngiliz basınının manşetlerine taşınan 27 bin tonluk TCG Anadolu, insansız hava aracı gemisi konsepti ve devasa boyutuyla Solent sularında büyük ilgi uyandırırken, Türkiye’nin deniz gücü ve savunma sanayi kapasitesi bir kez daha dünya gündemine girdi.

Özellikle Daily Express ve Wiltshire Times gibi köklü yayın organları, Türk gemilerinin görkemini ana sayfalarına taşıyarak okuyucularına "Türk devleri kıyılarımızda" anonsuyla duyurdu.

Southampton'da Türk İmzası! TCG Anadolu İngiliz basınında manşet oldu "İkinci kez bakmak zorundasınız!"

"İKİNCİ KEZ BAKMANIZI SAĞLAYACAK BİR İHTİŞAM"

Daily Express 27 bin tonluk ve 750 fit uzunluğundaki TCG Anadolu’yu "İnsansız Hava Aracı Gemisi" vurgusuyla manşetlerine taşıdı.

Chris Samuel imzalı haberlerde, TCG Anadolu’nun Solent açıklarındaki görüntüsü "İkinci kez bakmanızı sağlayacak bir ihtişam" olarak nitelendirildi. Isle of Wight açıklarında seyreden TCG İstanbul (F-515), TCG Oruçreis (F-245) ve lojistik dev TCG Derya’dan (A-1590) oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İngiliz halkı ve medyası tarafından yakın takibe alındı.

SOUTHAMPTON’DA SAVUNMA SANAYİİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Liman ziyareti sadece bir askeri geçiş değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin bir gövde gösterisine dönüştü.

5 Mart 2026 tarihinde TCG Anadolu’da düzenlenen Savunma Sanayii Sergisi ve resepsiyon, uluslararası askeri ve diplomatik erkanı bir araya getirdi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve MARCOM Komutanı Koramiral Robert Pedre’nin ev sahipliğindeki törene, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya büyükelçilerinin yanı sıra üst düzey NATO komutanları katıldı.

NATO TATBİKATININ PARLAYAN YILDIZI: ANADOLU GÖREV GRUBU

Etkinlikte yerli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, zırhlı araçlar, yerli mühimmatlar ve farklı askeri teknoloji ürünleri tanıtıldı. Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yeni nesil sistemler uluslararası katılımcılar tarafından incelendi.

4 AYLIK DENİZ GÖREVİ

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun Steadfast Dart 26 tatbikatına katıldığını söyledi. Görevlerini tamamlayan personelin Avrupa’nın farklı bölgelerinde yapılacak yeni tatbikatlara iştirak edeceğini aktardı.

Görev kuvvetinin yaklaşık dört aylık deniz görevinin ardından Türkiye’ye döneceği ifade edildi.

BAYRAKTAR TB3 DETAYI

Büyükelçi Ertaş, NATO tarihinde ilk kez bir deniz platformundan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın milli mühimmatla hareketli hedeflere atış gerçekleştirdiğini söyledi.

Ertaş ayrıca mevcut jeopolitik ortamda Ukrayna’daki savaş, Gazze’de yaşanan insani kriz ve Orta Doğu’daki çatışmaların müttefik ülkeler için önemli bir sınama olduğunu hatırlattı.

