Son 5 yılda dünyanın en iyi kulüpleri: İlk 30'da tek Türk takımı var
IFFHS, 2021 ile 2025 yılları arasındaki Kulüpler Dünya Sıralaması'nı duyurdu. Real Madrid'in son 5 yılın en iyi takımı olurken, onu İngiliz devi Manchester City takip etti. IFFHS'nin açıkladığı dünya kulüpler sıralamasında ilk 30 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:
127- Beşiktaş: 572,5 puan
45- Galatasaray: 879,5 puan
30- Club Brugge KV: 941,25
29- Real Betis: 953
28- Fenerbahçe: 985 puan
27- AC Milan: 990 puan
26- Manchester United: 1030 puan
25- São Paulo FC: 1031 puan
24- Sporting Lisbon: 1032 puan
23- Al Ahly: 1086 puan
22- FC Porto: 1089 puan
21- Atalanta: 1090 puan
20- PSV Eindhoven: 1097,5 puan
19- Bayer Leverkusen: 1103 puan
18- Fluminense: 1128 puan
17- Atletico Madrid: 1149 puan
16- Juventus: 1151 puan
15- AS Roma: 1161 puan
14- Atlético Mineiro: 1161,5 puan
13- Borussia Dortmund: 1175 puan
12- Benfica: 1216 puan
11- Arsenal: 1217 puan
10- Liverpool: 1265 puan
9- Barcelona: 1332 puan
8- Chelsea: 1334 puan
7- Inter: 1430 puan
6- Bayern Münih: 1433 puan
5- Palmeiras: 1449 puan
4- Paris Saint-Germain: 1470 puan
3- Flamengo: 1536 puan
2- Manchester City: 1605 puan
1- Real Madrid: 1753 puan