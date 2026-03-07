İhlas Haber Ajansı
Freni boşalan araç şarampole uçtu! Baba ve oğlu yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen otomobil şarampole uçtu. Feci kazada baba ve oğlu yaralandı.
Bugün saat 11.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi 806. Sokak üzerinde seyir halinde olan Savaş A. (43) yönetimindeki 16 BLL plakalı otomobilin iddiaya göre freni boşaldı.
ARABADAN ATLADI
Bayır aşağı hızlanan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole uçtu. Araç şarampole sürüklendiği sırada araçta yolcu olarak bulunan Alperen A. (12) kapıyı açarak araçtan atladı.
Kaza sonucu yaralanan sürücü Savaş A. ile oğlu Alperen A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
