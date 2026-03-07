TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'un santrforu Kemal Rüzgar, bu sezon 25 maçta 29 defa fileleri havalandırdı. Son 3 sezon grubunun "gol kralı" olan 30 yaşındaki oyuncu, bu yıl da zirvede. Türkiye'de 2025-2026 sezonunun en golcü futbolcusu konumundaki Rüzgar, Avrupa'daki profesyonel liglerde Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'in ardından ikinci sırada bulunyor.

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz sezon Sarıyer ile şampiyonluk yaşayan Kemal Rüzgar, 19 golle grubunda gol kralı oldu. Takımının Trendyol 1'inci Lig'e çıkmasında başrol oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer oldu. Başarılı performansına kırmızı-beyazlı formayla devam eden Rüzgar, 25 müsabakada 29 defa gol sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, golleriyle lider Bursaspor'un (60) 3 puan gerisinde ikinci sıradaki Kahramanmaraş ekibini zirve mücadelesine taşıdı.

Tecrübeli forvet, bu performansıyla Türkiye'de bu sezonun geri kalan bölümünde profesyonel liglerin en golcü futbolcusu oldu. Kemal Rüzgar, Avrupa'daki profesyonel liglerde ise Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane'in (30) ardından ikinci sırada yer aldı.

Harry Kane

SON 10 MAÇTA 19 GOL

Kemal Rüzgar, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor formasıyla son 10 lig maçının 9'unda 19 defa fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki santrfor, bu süreçte Somaspor'a 4 gol atarken, Ankara Demirspor ve Adanaspor mücadelelerinde hat-trick yaptı. Kırmızı-beyazlı futbolcu, Menemen FK, Granny's Waffles Kırklarelispor, Aliağa Futbol maçlarında 2'şer, KCT 1461 Trabzon, ISBAŞ Isparta 32 ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmalarında da birer gol kaydetti.

SON 4 SEZONDA 90 GOL

Başarılı forvet, 2'nci Lig'de son 4 sezonda toplam 90 gol attı. Kemal Rüzgar, 2022-2023 sezonunda Şanlıurfaspor formasıyla Beyaz Grup'ta 20, 2023-2024 sezonunda Menemen FK ile Kırmızı Grup'ta 22, 2024-2025 sezonunda Sarıyer ile Beyaz Grup'ta 19 gol atma sevinci yaşadı. Kemal Rüzgar, bu sezon da 29 defa skor tabelasını değiştirdi.

Son 3 sezonda grubunda gol kralı olan Rüzgar, bu sezon da 29 gol atarak, bitime 8 hafta kala Kırmızı Grup'ta gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Kemal Rüzgar

"GOLLERİME DEVA METMEK İSTİYORUM"

Kemal Rüzgar, takımının başarısına odaklandığını ve gollerine devam etmek istediğini söyledi. İyi sezon geçirdiğini aktaran Kemal Rüzgar, "Artık az maç kaldı ve her maçta 3 puan almaya çalışacağız. Kendi ligime ve takımıma odaklandım. Ligimizde gol krallığında en önde ben gözüküyorum. Çok şükür güzel bir sezon geçiriyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne kadar çok gol atarsam benim ve takımım için o kadar iyi. Gollerime devam etmek istiyorum. Her sezon gol atmaya odaklanıyorum ama hiç kendime şu kadar gol atarım diye hedef koymadım" şeklinde konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR BEKTAŞ: KEMAL'İN KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Teknik direktör Bayram Bektaş, Kemal Rüzgar’ın önemli bir gol sayısına ulaştığını dile getirdi.

Bayram Bektaş

Kemal Rüzgar'ın kalitesinin "tartışılmaz" olduğunu ifade eden Bektaş, "Kemal’in kalitesi tartışılmaz. Gol attığında hep birlikte mutlu oluyoruz. İnşallah nazar değmez, çünkü oyuncularım çok konuşuluyor ve talihsiz sakatlıklar yaşayabiliyor. Bu nedenle Kemal’in sağlıklı şekilde yoluna devam etmesini diliyorum. Takım olarak ona ihtiyacımız var. Bugün 29 gole ulaşmış bir oyuncudan söz ediyoruz. Bu rakam, dünya liglerinde bile dikkati çeken bir istatistik. Örneğin Harry Kane ile kıyaslanan bir gol sayısı bu. Geçmişte bu seviyeleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimlerde görüyorduk. Böylesine bir performansı kendi takımımda görmek beni ayrıca mutlu ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

