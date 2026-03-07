İsrail’in 40 yıllık hayali suya düştü! Kayıp askerini bulmak için Lübnan topraklarına sızan özel kuvvet birliği, Hizbullah pususuna düştü. İsrail savaş uçaklarının havadan ateş çemberi altına aldığı bölgeden komandolar arkasına bakmadan kaçarken, operasyonun bilançosu ağır oldu.

İsrail ordusu, 1980’li yıllardan bu yana akıbeti meçhul olan ve resmi olarak kayıp sayılan İsrailli asker Ron Arad’ın izini bulmak amacıyla Lübnan topraklarına özel kuvvetler birliği indirdi. Ancak büyük bir gizlilikle yürütülen harekat, Hizbullah direnişiyle karşılanınca bölge bir anda savaş alanına döndü.

İSRAİL ARKASINA BAKMADAN GERİ ÇEKİLDİ

Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait 4 helikopter saat 22.30 sularında Suriye sınırından Lübnan'a sızdı. Yahfufa, El-Hariba ve Maaraboun kasabalarının kesiştiği dağlık bölgeye piyade birliği indiren İsrail komandoları, Nabi Sheet kasabasına doğru ilerleyişe geçti.

Mezarlık yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla sıcak temas sağlayan İsrail birlikleri, hafif ve orta menzilli silahlarla yoğun bir çatışmanın ortasında kaldı.

İsrailin 40 yıllık sır operasyonu elinde patladı! Beka Vadisinde gece yarısı düellosu

İSRAİL ORDUSUNDAN İTİRAF: OPERASYON BAŞARISIZ

İsrail ordusu, operasyonun hedefinin kayıp asker Ron Arad’ın cesedine ulaşmak olduğunu doğrularken, harekatın başarısızlıkla sonuçlandığını ilan etti. Püskürtülen komandoların bölgeden tahliyesi için İsrail savaş uçakları ve helikopterleri, çatışma alanına yaklaşık 40 hava saldırısı düzenleyerek geri çekilme koridoru açmaya çalıştı.

BEKAA VADİSİ'NDE SİVİL KATLİAMI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, operasyon sırasında gerçekleştirilen yoğun bombardımanın faturasını açıkladı. Nabi Sheet kasabasını hedef alan hava saldırılarında 16 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Hizbullah topçu birliklerinin ve çevre köylerdeki sivillerin ateş desteğiyle geri püskürtülen İsrail komandoları, 40 yıllık sırrı çözemeden bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

