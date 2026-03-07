Bitlis’in Ahlat ilçesi mart ayında beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, mart ayında yağan kar da günlük yaşamı etkiledi. Sabah saatlerinde araçlarının üzerinde biriken karı temizleyen vatandaşlar güne karla başladı.

Bir kentimiz martta beyaza büründü! 11 köy yolu ulaşıma kapandı

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"KAR ÇİFTÇİLER İÇİN BEREKET"

İlçedeki esnaflardan Mehmet Nuri Özvural, "Bugün 7 Mart sabah uyandığımızda etraf bembeyaz bir şekilde uyandık. Atalarımızın dedikleri gibi mart ayı dert ayı dedikleri aydır. Maalesef yine kışımız geri geldi. Her taraf bembeyaz. Kar yağışı her ne kadar bizler için zahmet olsa da çiftçiler için berekettir, bir yandan da yağması çok güzel oldu" dedi.

