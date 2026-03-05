Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda New York Knicks'i 103-100'lük skorla devirdi. Chet Holmgren 28, Shai Gilgeous-Alexander ise 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

NBA'de Oklahoma City Thunder, Madison Square Garden'da konuk olduğu New York Knicks'i 103-100 mağlup etti.

Thunder'da Chet Holmgren 28 sayı ve 8 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 26 sayı ve 8 asist kaydetti. Knicks'te ise Karl-Anthony Towns 17 sayı, 17 ribaunt, Jalen Brunson 16 sayı, 15 asist, OG Anunoby de 16 sayı kaydetti.

Shai Gilgeous-Alexander

ADEM BONA'DAN 12 SAYI

Philadelphia 76ers, çekişmeli geçen mücadelede Utah Jazz'ı 106-102 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Jabari Walker 22 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, ilk 5'te başladığı ve 29 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Adem Bona

Üst üste 7'nci mağlubiyetini yaşayan Jazz'da ise Keyonte George 30, Isaiah Collier 18 sayıyla oynadı.

