Galatasaray kasası doluyor: Yeni rekor 5,5 milyar TL
Galatasaray, forma ve ürün satışında 5,5 milyar TL ciroya ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, GS Store'da ulaşılan bu rakamla birlikte yeni bir rekora imza attı.
Galatasaray Mağazacılık A.Ş., ciro ve karını artırırken; halka arz sürecini bu sene içinde tamamlanması hedefleniyor.
- Galatasaray Mağazacılık A.Ş. kârını yüzde 18'den yüzde 38'e çıkardı.
- Şirket 5.5 milyar TL ciroya ulaştı.
- Geçtiğimiz sezon 1 milyon 29 bin adet forma satılmıştı.
- Galatasaray, 10 Mart'ta RAMS Park'ta Liverpool ile oynanacak maçta rekor satış bekliyor.
Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği GS Store'lar, kulüp kasasını dolduruyor. Galatasaray Mağazacılık A.Ş., yüzde 18 olan kârını yüzde 38'e çıkardı ve 5.5 milyar TL ciroya ulaştı.
1 MİLYON 29 BİN FORMA SATIŞI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun zamandır çalışması yapılan halka arz işleminin bu sene içinde tamamlanması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren Galatasaray, son retro serisiyle birlikte 2025-2026 sezonunda da aynı hedefe ilerliyor.
LIVERPOOL MAÇINDA REKOR BEKLENTİSİ
Sarı-kırmızılılar, 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında rekor satış bekliyor.
