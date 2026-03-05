Galatasaray, forma ve ürün satışında 5,5 milyar TL ciroya ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, GS Store'da ulaşılan bu rakamla birlikte yeni bir rekora imza attı.

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği GS Store'lar, kulüp kasasını dolduruyor. Galatasaray Mağazacılık A.Ş., yüzde 18 olan kârını yüzde 38'e çıkardı ve 5.5 milyar TL ciroya ulaştı.

1 MİLYON 29 BİN FORMA SATIŞI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun zamandır çalışması yapılan halka arz işleminin bu sene içinde tamamlanması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren Galatasaray, son retro serisiyle birlikte 2025-2026 sezonunda da aynı hedefe ilerliyor.

Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta, satışa çıkan yeni formalarla sahaya çıkmıştı.

LIVERPOOL MAÇINDA REKOR BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılılar, 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında rekor satış bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası